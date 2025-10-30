IND vs AUS 2nd T20I 2025 Mini Battle: टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया दुसरे टी20 के मिनी बैटल में होगी रोमांच की बौछार, जानिए वो खिलाड़ी जो मैदान पर मचा सकते हैं धमाल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबले 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जाएगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले आगामी टी20 मुकाबले में जहां टीम का प्रदर्शन अहम रहेगा, वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनकी व्यक्तिगत भिड़ंत यानी "मिनी बैटल" इस मैच का रुख तय कर सकती है. दोनों टीमों में ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले ही मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं. क्या चोट से उबर ICU से बाहर आए श्रेयस अय्यर, सिडनी के अस्पताल का किया धन्यवाद? यहां देखें वायरल वीडियो की सच्चाई

इसी तरह दोनों टीमों में कई युवा खिलाड़ी भी हैं जो इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं. शुभमन गिल, अक्षर पटेल, टिम डेविड और जेवियर बार्टलेट जैसे खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं. जहां गिल और टिम डेविड अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं अक्षर पटेल और बार्टलेट गेंद से कमाल दिखाने में सक्षम हैं. कुल मिलाकर, यह मुकाबला सिर्फ भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि कई छोटे-छोटे रोमांचक "मिनी बैटल्स" का संगम होगा.

अभिषेक शर्मा बनाम जोश हेज़लवुड

सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड की. यह मुकाबला देखने लायक रहेगा क्योंकि अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, वहीं हेज़लवुड अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं. दोनों के बीच यह टक्कर पावरप्ले के ओवरों में मैच का रुख बदल सकती है.

ट्रैविस हेड बनाम जसप्रीत बुमराह

इसके अलावा एक और ट्रैविस हेड और जसप्रीत बुमराह के बीच दिलचस्प भिड़ंत होगी. हेड हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में हैं और तेज शुरुआत देना जानते हैं, लेकिन बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर और मिश्रित गति वाली गेंदों से किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं. दोनों की यह लड़ाई पारी के शुरुआती ओवरों में देखने लायक होगी.