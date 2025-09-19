IND vs OMA, Asia Cup 2025 Dream11 Team Prediction: ओमान बनाम टीम इंडिया एशिया कप मैच में होगा एकतरफा मुकाबला, यहां जानें कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Dream11 Prediction: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज का दूसरा मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) मैदान में खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया पहले ही एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण में क्वालीफाई कर चुकी है. मेन इन ब्लू अब तक अपराजित रहे हैं और लगातार दो जीत दर्ज कर चुके हैं. भारत ने अपने एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात को हराकर की थी. इस बीच, अगर आप भारत बनाम ओमान फैंटेसी प्लेइंग इलेवन की भविष्यवाणी जानने में रुचि रखते हैं, तो नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम ओमान एशिया कप मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

इसके बाद भारत ने ग्रुप-ए के अगले मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को भी करारी शिकस्त दी. वहीं, दूसरी ओर ओमान की टीम एशिया कप 2025 से बाहर हो चुकी है. हालांकि ओमान टूर्नामेंट को जीत के साथ खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत जैसी मज़बूत टीम के खिलाफ उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जितेन रमणंदी, हसनैन शाह, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- संजू सैमसन (IND), विनायक शुक्ला (OMA)) को भारत बनाम पाकिस्तान फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव (IND), शुभमन गिल (IND) को हम अपनी भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते है.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स - हार्दिक पांड्या (IND), अक्षर पटेल (IND), अभिषेक शर्मा (IND), आमिर कालीम (OMA) को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- समय श्रीवास्तव (OMA), कुलदीप यादव (IND), अर्शदीप सिंह (IND) आपकी भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: संजू सैमसन (IND), विनायक शुक्ला (OMA), सूर्यकुमार यादव (IND), शुभमन गिल (IND), हार्दिक पांड्या (IND), अक्षर पटेल (IND), अभिषेक शर्मा (IND), आमिर कालीम (OMA), समय श्रीवास्तव (OMA), कुलदीप यादव (IND), अर्शदीप सिंह (IND)

भारत बनाम ओमान एशिया कप 2025 मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम का कप्तान इन-फॉर्म सूर्यकुमार यादव (IND) जबकि कुलदीप यादव (IND) को उप-कप्तान के रूप में चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते है. बिना पैसे दांव लगाए खेल का माजा ले सकते हैं.