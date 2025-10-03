ENG W vs SA W ICC Women’s World Cup 2025 Live Toss & Scorecard: इंग्लैंड महिला टीम ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रीका करेगी पहले बल्लेबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
South Africa Women(Credit:/@ProteasWomenCSA)

England Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Womens World Cup) 2025 का तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर(शुक्रवार) को गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम की कप्ताननेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करेगी. अच्छी खबर यह है कि आसमान साफ ​​है. पिछले कुछ दिनों में बहुत बारिश हुई थी. मैदान की चौड़ाई 67 मीटर, स्क्वायर बाउंड्री 53 और 61 मीटर है. कुछ जगह घास है और कुछ दरारें भी हैं. पहले मैच की तरह इस मैच में भी स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम हो सकती है. आज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड महिला टीम ने जीता टॉस

देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीदर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैपसी, शार्लेट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वाअर्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, मैरिजैन कैप, एनके बोश, सिनलो जाफ़्ता (विकेटकीपर), क्लोई ट्रायोन, नादिन डे क्लेर्क, मसाबाटा क्लास, अयबोन्गा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर को बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.