IND vs AUS 2025 Semi Final Prediction: चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में टीम इंडिया पर नहीं लगेगा ट्रेविस हेड का ग्रहण! ज्योतिषी सुमित बजाज ने की जल्दी आउट होने की भविष्यवाणी 

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला सेमीफाइनल 04 मार्च(मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले से पहले कंगारू टीम के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड को लेकर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है. भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि यह ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ज्यादा रन ना बना सके, खासकर 2023 विश्व कप फाइनल की यादों को देखते हुए. यह भी पढ़ें: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल पर बारिश का साया? यहां जानें कैसा रहेगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम का मौसम और पिच का मिजाज

क्या ट्रैविस हेड फिर तोड़ेंगे भारतीय फैंस का दिल?

गौरतलब है कि ट्रैविस हेड ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 137 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. उनकी इस शानदार पारी ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. अब जब दोनों टीमें एक बार फिर नॉकआउट मुकाबले में भिड़ेंगी, तो भारतीय फैंस चाहेंगे कि इस बार ट्रैविस हेड शांत रहें. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा घमाशान मुकाबला, मैच से पहले जानें कौन कटाएगा फाइनल का टिकट?

ज्योतिषी सुमित बजाज की भविष्यवाणी

Travis Head is unlikely to cross score of 49 tomorrow in Semi Final against India.

Score of 5, 23 also great possibility. #TravisHead #INDvsAUS

— Sumit Bajaj (Astrologer) (@astrosumitbajaj) March 3, 2025