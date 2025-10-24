Sri Lanka Women vs Pakistan Women, 25th Match Live Streaming In India: आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 25th Match Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हैं. इस टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला आज यानी 24 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. श्रीलंका की टीम ने पिछले मैच में बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में सात रन से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम अभी तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है और अंतिम स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma New Records: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, इस मामले में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को छोड़ा पीछे

पाकिस्तान की टीम को अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में अंतिम स्थान पर है. यह दोनों टीम टूर्नामेंट में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. इस मैच में दोनों टीमों की कोशिश टूर्नामेंट में अपने सफ़र को जीत के साथ समाप्त करने के ऊपर रहेगी. श्रीलंका की टीम के लिए पिछले मैच में कप्तान चमारी अथापथु ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया है और हसिनी परेरा बल्ले से अच्छी फार्म में है. पाकिस्तान की ओर से सिदरा अमीन और फातिमा सना ने कुछ हद तक संघर्ष दिखाया, लेकिन बाकी खिलाड़ी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुईं. टीम को अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

दोनों टीमों की हालिया फॉर्म काफी खराब है. श्रीलंका की टीम ने लगातार चार मैच हारने के बाद पिछले मैच में जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम लगातार पांच मैच हार चुकी है. इस टूर्नामेट में पिछले मैच में श्रीलंका ने अपनी पहली जीत दर्ज की है जबकि पाकिस्तान की टीम को अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है. इस मैच में पाकिस्तान पहली जीत के इरादे से उतरेगी.

श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL W vs PAK W ODI Head To Head Record)

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 33 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान महिला की टीम को महज 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 25वां मुकाबला श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 25वां मुकाबला श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 25वां मुकाबला आज यानी 24 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होना हैं. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 25वां मुकाबला श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch SL W vs PAK W 25th ODI Match Live Telecast)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला आज यानी 24 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 25वां मुकाबला श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch SL W vs PAK W 25th ODI Match Live Streaming)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला आज यानी 24 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL W vs PAK W 25th ODI Match Likely Playing XI)

श्रीलंका महिला (SL W Likely Playing XI): हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), पिउमी वत्सला बदलगे, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा.

पाकिस्तान महिला (PAK W Likely Playing XI): मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल.

नोट: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.