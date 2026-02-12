Sri Lanka vs Oman, T20 World Cup 2026 16th Match Scorecard: पल्लेकेले में श्रीलंका ने ओमान को 105 रनों से करारी शिकस्त, दुष्मंथा चमीरा और महेश थीक्षणा ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें SL बनाम OMN के मैच का स्कोरकार्ड

श्रीलंका बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 6th Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 16वां मुकाबला आज यानी 12 फरवरी को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने ओमान को 105 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने दूसरी जीत करते हुए सुपर 8 में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, ओमान की टीम अगले स्टेज से करीबन बाहर हो गई हैं. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं.

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sri Lanka National Cricket Team vs Oman National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 15 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद पथुम निसांका और कुसल मेंडिस ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 42 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 225 रन बनाए. श्रीलंका की तरफ से कुसल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 61 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कुसल मेंडिस ने 45 गेंदों पर सात चौके लगाए. कुसल मेंडिस के अलावा पवन रथनायके ने 60 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ओमान की टीम को जय ओडेड्रा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ओमान की ओर से जितेन रामानंदी ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. जितेन रामानंदी के अलावा जय ओडेड्रा और सुफियान महमूद ने एक-एक विकेट चटकाए. ओमान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 226 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 12 के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. ओमान की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 120 रन ही बना सकीं. ओमान की तरफ से मोहम्मद नदीम ने सबसे ज्यादा नाबाद 53 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान मोहम्मद नदीम ने 56 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाए. मोहम्मद नदीम के अलावा वसीम अली ने 27 रन बटोरे.

वहीं, श्रीलंका की टीम को दुष्मंथा चमीरा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. श्रीलंका की ओर से दुष्मंथा चमीरा और महेश थीक्षणा ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. दुष्मंथा चमीरा और महेश थीक्षणा के अलावा दुशान हेमन्था, डुनिथ वेललेज और कामिंदु मेंडिस ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

श्रीलंका की बल्लेबाजी: 225/5, 20 ओवर (पथुम निसांका 13 रन, कामिल मिशारा 8 रन, कुसल मेंडिस 61 रन, पवन रथनायके 60 रन, कामिंडु मेंडिस नाबाद 19 रन, दासुन शनाका 50 रन और डुनिथ वेललेज नाबाद 6 रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (जय ओडेड्रा 1 विकेट, सुफियान महमूद 1 विकेट और जितेन रामानंदी 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ओमान की बल्लेबाजी: 120/9, 20 ओवर (आमिर कलीम 6 रन, जतिंदर सिंह 1 रन, हम्माद मिर्जा 9 रन, वसीम अली 27 रन, मोहम्मद नदीम नाबाद 53 रन, विनायक शुक्ला 1 रन, जितेन रामानंदी 0 रन, सुफियान महमूद 1 रन, नदीम खान 2 रन, शाह फैसल 1 रन और जय ओडेड्रा नाबाद 4 रन.)

श्रीलंका की गेंदबाजी: (दुष्मंथा चमीरा 2 विकेट, महेश थीक्षणा 2 विकेट, दुशान हेमन्था 1 विकेट, डुनिथ वेललेज 1 विकेट और कामिंदु मेंडिस 1 विकेट).

