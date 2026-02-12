Sri Lanka vs Oman, T20 World Cup 2026 16th Match Live Streaming: आज श्रीलंका बनाम ओमान के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का 16वां मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

श्रीलंका बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 6th Match Live Streaming And Telecast Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 16वां मुकाबला आज यानी 12 फरवरी को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह ग्रुप-B का मुकाबला होगा. ओमान को पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी, वहीं श्रीलंका ने पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ 20 रन से जीता था. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, T20 World Cup 2026 15th Match Scorecard: मुंबई में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से रौंदा, गुडाकेश मोती ने चटकाए 3 विकेट; यहां देखें ENG बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

श्रीलंका को ओमान के खिलाफ मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका के स्टार स्पिन गेंदबाज वनिंदु हसरंगा चोटिल होने के कारण पूरी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. ऐसे में उनकी जगह दूषण हेमंथा को मौका मिल सकता है. इसके अलावा टीम प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं चाहेगी. दूसरी तरफ, ओमान की बल्लेबाजी पहले मैच में बेहद खराब रही थी. पूरी टीम सिर्फ 103 रन पर ऑलआउट हो गई थी. टॉप आर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा. अनुभवी जतिंदर सिंह से एक कप्तानी पारी की उम्मीद होगी.

श्रीलंका बनाम ओमान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL vs OMN T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका बनाम ओमान के बीच अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया हैं. पहली बार दोनों टीमें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से टकराएंगी.

कब और कहां देखें मैच?

श्रीलंका और ओमान के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुबह 11 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs IRE 16th Match Playing Prediction)

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेलालागे, दूषण हेमंथा, दुश्मंथा चमीरा, महेश तीक्षाना और मथीशा पथिराना.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावाले, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफयान महमूद, नदीम खान, शाह फैसल, शकील अहमद.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.