SL vs BAN 2nd T20I 2025 Live Streaming: तीसरे टी20 मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी श्रीलंका क्रिकेट टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका(Photo Credit: X Formerly)

Where To Watch Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Live Telecast: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज(T20I Series) का दूसरा मुकाबला 13 जुलाई(रविवार) को दांबुला(Dambulla) के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम(Rangiri Dambulla International Stadium) में खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए. पार्वेज़ हुसैन इमोन ने तेज़ तर्रार अंदाज़ में 38 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जड़ा. मोहम्मद नईम शेख और मेहदी हसन मिराज़ ने भी योगदान देने की कोशिश की, लेकिन वे स्ट्राइक रेट को बनाए नहीं रख सके. इस कारण बांग्लादेश एक औसत स्कोर पर ही सिमट गया और 20 ओवर में 154 रन तक ही पहुंच पाया. श्रीलंका बनाम बांग्लादेश दूसरे टी20 मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

जवाब में श्रीलंका की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही. पथुम निसांका ने सिर्फ 16 गेंदों में 42 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे लक्ष्य का पीछा करना आसान हो गया. कुसल मेंडिस ने 73 रन (51 गेंद) की ज़िम्मेदार पारी खेलते हुए टीम को स्थिरता दी. बीच में कुछ विकेट ज़रूर गिरे, लेकिन श्रीलंका कभी मैच से बाहर नहीं दिखी. आखिर में अविष्का फर्नांडो और चरिथ असलंका ने संयम से बल्लेबाज़ी करते हुए श्रीलंका को 19वें ओवर में 7 विकेट से जीत दिला दी.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरा टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 13 जुलाई(रविवार) को दांबुला के रंगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 07:00 PM खेला जाएगा. जिसका टॉस शाम 06:30 AM को होगा.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरा टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका दूसरा टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में Sony Sports Network के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां दर्शक इसे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में देख सकेंगे. इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के लिए नीचें पढ़ें.