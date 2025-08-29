Sri Lanka Announce Squad For Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप के लिए श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान, वानिन्दु हसरंगा की हुई वापसी

Sri Lanka(Photo credit: X/@OfficialSLC)

Sri Lanka Announce Squad For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में श्रीलंका के अभियान की शुरुआत 13 सितंबर से होगी, जिसके लिए श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है.इस टूर्नामेंट के लिए लेग-स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) को मौका दिया गया है. हसरंगा हाल ही में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे, तभी से हसरंगा रिकवरी के लिए टीम से बाहर हैं.

हसरंगा को एशिया कप टीम में शामिल करने का मतलब है कि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को उनके समय पर ठीक होने और 9-28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप खेलने की पूरी उम्मीद है.इस गेंदबाज ने श्रीलंका की ओर से 79 टी20 मुकाबलों में 131 विकेट हासिल किए हैं. बल्ले से हसरंगा दो अर्धशतक जड़ चुके हैं. लेग-स्पिन ऑलराउंडर को दुशान हेमंथा की जगह टीम में स्थान दिया गया है, जबकि अनकैप्ड बल्लेबाज विशेन हालम्बेज को इस टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया.

वानिंदु हसरंगा को ऑफ स्पिनर महेश थीक्षाना और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर दुनीथ वेल्लालेज के साथ एशिया कप की टीम में चुना गया है. एशिया कप के लिए कुल आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमों को शामिल किया गया है. वहीं, ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीम मौजद हैं.

श्रीलंकाई टीम 13 सितंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगी, जबकि 15 सितंबर इस टीम का सामना हांगकांग से होगा. 18 सितंबर को श्रीलंकाई टीम अफगानिस्तान को चुनौती देगी. श्रीलंका इससे पहले 2023 में हुए पिछले एशिया कप के फाइनल में पहुंचा था. उसने 2022 में यूएई में टी20 फॉर्मेट में आयोजित प्रतियोगिता जीती थी.

एशिया कप के लिए श्रीलंकाई टीम: चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीडु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना.