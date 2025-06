South Africa vs Zimbabwe, 1st Test Match Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 418 रन, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने डेब्यू मैच में जड़ा शतक; यहां देखें स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day 1 Stumps Scorecard Update: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 28 जून से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 90 ओवर में नौ विकेट खोकर 418 रन बना लिए हैं. कॉर्बिन बॉश नाबाद 100 रन और क्वेना मफाका नाबाद 9 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस सीरीज में ज़िम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई केशव महाराज (Keshav Maharaj) कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढें: INDW vs ENGW, 1st T20I Match 2025 Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दिया 211 रनों का लक्ष्य, स्मृति मंधाना ने खेली धमाकेदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम करने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम नए डब्ल्यूटीसी साइकिल की शुरुआत ज़िम्बाब्वे के दौरे से करने जा रही है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर टेस्ट चैंपियन बनने वाली साउथ अफ्रीकी टीम की कोशिश इस दौरे में अपनी विजयी लय को बनाए रखने की होगी. वहीं ज़िम्बाब्वे की टीम भी बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉ हुई पिछली टेस्ट सीरीज़ से मिले आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है.

यह टेस्ट मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की मजबूत टीम और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे इस मैच में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 में जीत हासिल की, जिससे उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास का पता चलता है. ज़िम्बाब्वे ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, लेकिन उनकी टीम को अनुभव और निरंतरता की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

A fantastic contest comes to a close on Day 1! 💥🏏

Our Proteas Men finish the day on 418/9 after 90 overs 🔥.

It has been a gritty and dominant showing with the bat in hand, and momentum is firmly on our side heading into Day 2! 💪🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/XpuPux17Ox

