How To Watch AUS vs SA 1st ODI 2025 Live Streaming: पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहाँ और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जाएगा. तीन मैचों की इस वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत कर बढ़त हासिल करना चाहेंगी. ऑस्ट्रेलिया का पिछला वनडे अभियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में था, जहां उसे सेमीफाइनल में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. टीम की कमान इस बार मिचेल मार्श संभालेंगे, जो चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर थे और अब वापसी कर रहे हैं. पिछली द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से 0-2 की हार झेलनी पड़ी थी. इस बार टीम के पास स्टीव स्मिथ नहीं होंगे क्योंकि वे वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, हालांकि ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, जोश हेज़लवुड, एडम ज़म्पा और एलेक्स कैरी जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम को मजबूती देंगे. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका केर्न्स वनडे से पहले जानिए कैज़ली स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बावुमा के हाथों में होगी. प्रोटियाज हाल ही में पाकिस्तान में खेले गए त्रिकोणीय सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बेहतर खेल दिखाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। टीम चाहेगी कि शुरुआती मैच में दमदार प्रदर्शन कर सीरीज़ में आत्मविश्वास हासिल किया जाए. ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर जीत आसान नहीं होगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 09:30 AM को होगा.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैचों के ब्रॉडकास्ट अधिकार Star Sports Network के पास हैं. ऐसे में AUS vs SA पहले वनडे 2025 के सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा. वही, लाइव स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे 2025 लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ 2025 का डिजिटल राइट्स Star Sports Network के पास हैं, इसलिए भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. क्रिकेट फैंस JioHotstar के ऐप या वेबसाइट के जरिए इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं.