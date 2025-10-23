VIDEO: 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा सुनते ही चौंके शुभमन गिल, फैन की बदतमीजी का वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक अजीब घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक फैन गिल से हाथ मिलाने के बाद अचानक 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब शुभमन गिल एडिलेड की सड़कों पर टहल रहे थे. इसी दौरान एक फैन उनके पास आया और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया. गिल ने जैसे ही फैन से हाथ मिलाया, उस शख्स ने तुरंत 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगा दिया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नारा सुनते ही शुभमन गिल हैरान रह गए. उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए या उस शख्स से उलझे, वह शांति से आगे बढ़ गए. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने फैन की इस हरकत की आलोचना की है, वहीं गिल के शांत रवैये और परिपक्वता से स्थिति को संभालने की प्रशंसा भी की है.

A Pakistani fan met Shubman Gill in Adelaide and said, "Pakistan Zindabad." pic.twitter.com/sfoqpeLOi0 — Sheri. (@CallMeSheri1_) October 22, 2025

आज 'करो या मरो' का मुकाबला

यह घटना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान हुई है. भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहाँ उसे पहले वनडे मैच में पर्थ में हार का सामना करना पड़ा था.

सीरीज का दूसरा और निर्णायक वनडे मैच आज, 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. भारतीय समयानुसार मैच सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा. सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही टीम इंडिया के लिए यह 'करो या मरो' का मुकाबला है. सीरीज में बने रहने के लिए कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को यह मैच हर हाल में जीतना होगा.