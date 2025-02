Shubman Gill Century: उपकप्तान शुभमन गिल ने जड़ा बेहतरीन शतक, टीम इंडिया जीत के बेहद करीब

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 2nd Match Live Score Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 20 फरवरी को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्राफी में यह पहला मैच हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) के हाथों में हैं. इस बीच आज के मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम 49.4 ओवरों में 228 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 229 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने महज 125 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया हैं. टीम इंडिया का स्कोर 222/4.

सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने महज 125 गेंदों ठोका ताबड़तोड़ शतक:

