Shreyas Iyer Health Update: ICU में भर्ती हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, सिडनी वनडे में कैच के दौरान हुआ था हादसा

Mumbai: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team) के वनडे उप कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को सिडनी (Sydney) वनडे मैच में लगी चोट गंभीर हो गई है. ताजा अपडेट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में ICU में एडमिट कराया गया है. श्रेयस अय्यर को ये चोट सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में लगी थी जब वह उल्टा भागते हुए कैच लपके थे. बीसीसीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अय्यर को पसली में चोट के कारण इंटर्नल ब्लिडिंग हुई है. श्रेयस अय्यर को बाईं पसली में चोट लगी थी. चोट लगने के तुंरत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था.

श्रेयस अय्यर को बाईं पसली में चोट लगी थी. चोट लगने के तुंरत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. बता दें कि श्रेयर को ये चोट तब लगी थी जब वह ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी को आउट करने के लिए बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच लपका था. कैच लेने के बाद वह नीचे गिर गए थे. नीच गिरते हुए अय्यर चोट से कराह उठे थे. इस के बाद फौरन उन्हें मैदान से बाहर लेकर जाया गया.

सात दिन तक रह सकते हैं एडमिट

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर को 2 से 7 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है. इंर्टनल ब्लिडिंग होने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में उन्हें कम से कम एक सप्ताह तक अस्पताल में रखा जाएगा. इस पूरे मामले पर बीसीसीआई के डॉक्टरों की भी पैनी नजर रहेगी.

श्रेयस अय्यर के इस प्रयास से भारत को एक महत्वपूर्ण विकेट मिला, लेकिन अय्यर स्पष्ट असुविधा के कारण अपना बायां हिस्सा पकड़कर मैदान पर बैठे रहे. उसके बाद, टीम के साथियों और फिजियो कमलेश जैन के समर्थन से, अय्यर मैदान से बाहर चले गए और शेष पारी के लिए वापस नहीं आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर आउट हो गई.

बीसीसीआई ने एक आधिकारिक अपडेट में कहा, "भारत के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में क्षेत्ररक्षण के दौरान बाईं पसली में चोट लग गई है. उनकी चोट के आगे के मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है."

अय्यर की चोट भारत के लिए एक झटका है, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टीम के उप-कप्तान के रूप में बल्ले से श्रृंखला में मजबूत फॉर्म दिखाया है, जिसमें एडिलेड में दूसरे गेम में 61 रन बनाना भी शामिल है.

टीम के आगामी कार्यों से पहले उनकी फिटनेस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, क्योंकि भारत को आने वाले कुछ महीनों में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय मैच भी खेलना है. अभी के लिए, अय्यर से भारत के लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने की उम्मीद नहीं की जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने-अपने अर्द्धशतक दर्ज करके सिडनी के दर्शकों को शानदार बल्लेबाजी का अनुभव दे रहे हैं.