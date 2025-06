Scotland vs Nepal, 3rd T20I Match 1st Inning Scorecard: स्कॉटलैंड ने नेपाल को दिया 98 रनों का टारगेट, संदीप लामिछाने ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

नेपाल बनाम स्कॉटलैंड (Photo Credits: File Photo)

Scotland National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team, Scotland T20I Tri-Series 2025 2nd Match 1st Inning Scorecard Update: स्कॉटलैंड टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ग्लासगो (Glasgow) के टिटवुड क्रिकेट ग्राउंड (Titwood Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला नीदरलैंड बनाम नेपाल के बीच खेला गया. इस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने नेपाल को तीसरे सुपर ओवर में 10 विकेट हरा दिया. अब नेपाल की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में स्कॉटलैंड की कमान मैथ्यू क्रॉस (Matthew Cross) हाथों में हैं. जबकि, नेपाल की अगुवाई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढें: Scotland vs Nepal, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard: नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इस ट्राई सीरीज में कुल छह मुकाबले खेले जाएंगे. यह सीरीज आधिकारिक रूप से नीदरलैंड्स और नेपाल का स्कॉटलैंड दौरा 2025 के नाम से जानी जाती है, जिसमें तीन देशों स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और नेपाल के बीच रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं. दोनों टीमें आज का मुकाबला जीतकर दो अंक हासिल करना चाहेगी.

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 24 रन के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई.

पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की पूरी टीम 19.4 ओवरों में महज 97 रन बनाकर सिमट गई. स्कॉटलैंड की तरफ से माइकल लीस्क ने सबसे ज्यादा 46 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान माइकल लीस्क ने 46 गेंदों पर चार चौका और एक छक्का लगाए. माइकल लीस्क के अलावा मैथ्यू क्रॉस ने 15 रन बनाए.

दूसरी तरफ, नेपाल की टीम को ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. नेपाल की ओर से संदीप लामिछाने ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. संदीप लामिछाने के अलावा दीपेंद्र सिंह और करण केसी ने विकेट चटकाए. नेपाल की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 98 रन बनाने हैं. नेपाल की टीम यह मुकाबला जीतकर इस सीरीज में जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी: 97/10, 19.4 ओवर (जॉर्ज मुन्से 8 रन, मार्क वॉट 1 रन, ब्रैंडन मैकमुलेन 10 रन, लियाम नाइलर 1 रन, फिनले मैक्रेथ 2 रन, माइकल लीस्क 46 रन, मैथ्यू क्रॉस 15 रन, क्रिस्टोफर मैकब्राइड 0 रन, जैस्पर डेविडसन रन, सफयान शरीफ 6 रन और जैक जार्विस 0 रन.)

नेपाल की गेंदबाजी: (दीपेंद्र सिंह 2 विकेट, करण केसी 2 विकेट, ललित राजबंशी 1 विकेट और संदीप लामिछाने 4 विकेट).