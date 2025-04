SCO W Beat WI W, 2nd Match ICC Womens World Cup Qualifier 2025: स्कॉटलैंड ने किया बड़ा उलटफेर, रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को 11 रनों से रौंदा; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

स्कॉटलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Scotland Women National Cricket Team 2nd Match 2025 Scorecard: आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का दूसरा मैच आज वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड स्टेडियम (Lahore City Cricket Association Ground) में खेला गया. इस मुकाबले में स्कॉटलैंड की महिला टीम ने वेस्टइंडीज को 11 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड ने जीत के साथ आगाज किया हैं. WI W vs SCO W ICC Womens WC Qualifier 2025 Scorecard: स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को दिया 245 रन का टारगेट, हेले मैथ्यूज़ ने झटके 4 विकेट

इससे पहले वेस्टइंडीज महिला टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड महिला टीम 45 ओवर में 244 रन पर सिमट गई. स्कॉटलैंड की ओर से विकेटकीपर सारा ब्राइस ने सबसे ज्यादारन बनाई. वहीं मेगन मैककॉल ने 45 रन, एब्बी ऐटकेन ड्रमंड 21 रन और डार्सी कार्टर ने 25 रन का योगदान दी. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 245 रन बनाने थे.

स्कॉटलैंड ने किया बड़ा उलटफेर, रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को 11 रनों से रौंदा:

🚨 HISTORIC WIN

Scotland register a famous win despite an incredible all-round performance from Hayley Matthews.

Scotland 244 all out

West Indies 233 all out

Hayley Matthews 114* (113) & 4/56 🌟

Katherine Fraser 3/50

Chloe Abel 2/31

📸: Cricket Scotland#CricketWorldCup pic.twitter.com/96VDpn7nl5

— Women’s CricZone (@WomensCricZone) April 9, 2025