Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अबू धाबी में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Satta Bazar Favourite Team: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में हैं, क्योंकि सुपर 4 में शुरुआती हार ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है. श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Toss Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच अबू धाबी में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज में टीम इंडिया और बांग्लादेश दो-दो पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, ऐसे में श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. यानी ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है. हारने वाली टीम के लिए फाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते थे, लेकिन सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ चार विकेट की हार ने उनकी लय को झटका दिया.

फिलहाल पाकिस्तान की टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है. इस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हैं. रविवार को टीम इंडिया के खिलाफ छह विकेट की हार ने पाकिस्तान की की कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है. ऐसे में ये दोनों टीमें सुपर-4 में पहली जीत हासिल करने के लिए अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने आएंगी.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 10 मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच पर सट्टा बाजार गर्म (PAK vs SL Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs SL Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में पाकिस्तान की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन श्रीलंका की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.