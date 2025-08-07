Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लीड्स में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Northern Superchargers vs Welsh Fire, The Hundred Mens Competition 2025 3rd Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले सीजन को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की अगुवाई हैरी ब्रूक (Harry Brook) कर रहीं हैं. जबकि, वेल्श फायर की कमान टॉम एबेल (Tom Abell) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Pakistan ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा हैं वेस्टइंडीज और पाकिस्तान का रिकॉर्ड, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

वेल्श फायर की टीम पिछले सीजन में छठे स्थान पर रही थी. इस बार वेल्श फायर बदलाव के इरादे से मैदान में नजर आएगी. वेल्श फायर की सबसे बड़ी ताकत हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ हैं. स्टीव स्मिथ अपने अनुभव से टीम की बल्लेबाज़ी में नई मजबूती लाएंगे. इसके साथ ही जॉनी बेयरस्टो और टॉम कोहलर-कैडमोर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज टीम को खतरनाक बना रहे हैं. दोनों टीमों में दमदार बल्लेबाज़ हैं, जिससे मुकाबला काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है.

वहीं, इस मुकाबले में आप स्टीव स्मिथ पर सबकी निगाहें होंगी. स्टीव स्मिथ गज़ब की फॉर्म में है. ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के पास 258 टी20 मैचों का अनुभव है. स्टीव स्मिथ ने 4 सेंचुरी और 28 हाफ सेंचुरी ठोकते हुए 5,806 रन बनाए हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स पिछले सीजन में प्लेऑफ से मामूली अंतर से चूक गई थी. इस बार नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम में जैक क्रॉली और डैन लॉरेंस जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिससे ब्रूक और डेविड मिलर के साथ मिलकर बल्लेबाज़ी और भी मजबूत हुई है.

पिच रिपोर्ट

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर के बीच लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा. विमेंस हंड्रेड के मौजूदा सीजन में हेडिंग्ले का मैदान रन बनाने के लिए आसान नहीं रहा है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. इस मैदान पर 130 से ज़्यादा रन का स्कोर भी अच्छा माना जा सकता है. दोनों टीमें पहली जीत के लिए खेलना चाहेंगी और विरोधी टीम को कड़ी टक्कर देंगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NS vs WF Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेल्श फायर की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेल्श फायर की टीम ने दो मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. जबकि, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला.

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर (NS vs WF) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में वेल्श फायर की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.