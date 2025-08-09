Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लंदन में ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के तीसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Oval Invincibles Women vs Manchester Originals Women, The Hundred Womens Competition 2025 5th Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का पांचवां मुकाबला आज यानी नौ अगस्त को ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंग्टन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह दूसरा मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले मैच को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में ओवल इनविंसिबल्स महिला की अगुवाई लॉरेन विनफील्ड-हिल (Lauren Winfield-Hill) कर रहीं हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs South Africa T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, बस एक क्लिक पर देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

दोनों टीमें शुरुआती मैचों में हार के बाद इस मुकाबले में उतर रही हैं और अपने अभियान को पटरी पर लाने के लिए बेताब होंगी. इस सीजन की शुरुआत में मिली हार के बावजूद ओवल इनविंसिबल्स विमेन की टीम मैच का रूख कभी भी पलट सकती है. लॉरेन विनफील्ड-हिल की अगुवाई में टीम शानदार वापसी करना चाहेगी. मेग लैनिंग का अनुभव और उत्कृष्टता बल्लेबाजी क्रम को और मज़बूत बनाती है, जबकि एलिस कैप्सी की प्रतिभा और मारिज़ैन कैप की ऑलराउंड प्रतिभा टीम को इस मुकाबले में एक मज़बूत बढ़त दिलाती है.

इस बीच, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स विमेन भी शुरुआती मैच में मिली हार से उबरने की कोशिश में है. कप्तान बेथ मूनी टीम की रीढ़ बनी हुई हैं, जबकि अमेलिया केर, डिएंड्रा डॉटिन, एवलिन जोन्स और सोफी एक्लेस्टोन जैसी मैच-विजेता खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को वापसी के लिए ज़रूरी गुणवत्ता और गहराई प्रदान करती है. अगर ये सभी एक साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं, तो मैनचेस्टर को हराना मुश्किल होगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (OI W vs MO W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम ने चारों मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम को जीत का स्वाद चखना हैं. आज के मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला (OI W vs MO W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम फेवरेट चल रही है. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.