Australia vs South Africa T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, बस एक क्लिक पर देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Match 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 10 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड (Marrara Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे से खेला जाएगा. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. यह टी20 विश्व कप 2026 के लिए एक शानदार तैयारी होगी. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान एडेन मार्कराम और स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा पर सबकी निगाहें होंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: DPL 2025, EDR vs SDS 15th Match Live Streaming: आज ईस्ट दिल्ली राइडर्स को कड़ी टक्कर देने उतरेगी साउथ दिल्ली सुपरस्टारज़, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी के लिए तैयार है. इस सीरीज में तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यह दौरा 10 अगस्त को टी20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ शुरू होगा और 16 अगस्त को समाप्त होगा. इसके बाद, वनडे सीरीज 19 से 24 अगस्त के बीच खेला जाएगा.

इस सीरीज में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को आराम दिया गया है. वहीं, जोश हेजलवुड की टीम में वापसी हुई है. ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी खेलते हुए नजर आएंगे. स्पिन गेंदबाजी एडम जैम्पा के इर्द-गिर्द घूमती हुई नजर आएगी. वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने कई युवा खिलाड़ियों को इस सीरीज में मौका दिया है. ब्रेविस, मफाका और ड्रे प्रीटोरियस के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है. अनुभवी एडेन मार्करम, कागिसो रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स और रस्सी वैन डेर डूसन से भी काफी उम्मीदें होंगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head To Head)

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को 17 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम महज आठ मैच ही अपने नाम कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल सात मुकाबले हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पांच मुकाबले जीते हैं. वहीं, महज दो मैच ही दक्षिण अफ्रीका की झोली में गया हैं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने आकंड़ें बेहतर करना चाहेगी.

यह सीरीज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का हिस्सा है. ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज के खिलाफ 5-0 से व्हाइटवॉश कर रहा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका हाल ही में न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के फाइनल में हार गया था.

दोनों टीमें अपने स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजर

मिशेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड की वापसी से मजबूत होगी. मेजबान टीम को इस सीरीज में पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क की कमी खलेगी. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम और स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा भी इस रोमांचक सीरीज के लिए टीम में शामिल होंगे.

इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने 68.33 की औसत से 205 रन बनाकर उपरोक्त वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. इसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं. आठ-आठ विकेट के साथ, बेन द्वारशुइस और एडम ज़म्पा ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में श्रृंखला समाप्त की. डेवाल्ड ब्रेविस ने उपरोक्त त्रिकोणीय श्रृंखला को 187.32 की शानदार स्ट्राइक रेट से 133 रनों के साथ समाप्त किया. रबाडा ने अपने पिछले नौ टी20I मैचों में 6.29 की इकॉनमी से 13 विकेट लिए हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.