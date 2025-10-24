Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कोलंबो में श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 25th Match Satta Bazar Favorite Team: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया हैं. इस टूर्नामेंट का 25वां मुकाबला आज यानी 24 अक्टूबर को श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. श्रीलंका की टीम ने पिछले मैच में बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में सात रन से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम अभी तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है और अंतिम स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka Women vs Pakistan Women, 25th Match Pitch Report And Weather Update: कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या पाकिस्तान के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

पाकिस्तान की टीम को अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में अंतिम स्थान पर है. यह दोनों टीम टूर्नामेंट में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. इस मैच में दोनों टीमों की कोशिश टूर्नामेंट में अपने सफ़र को जीत के साथ समाप्त करने के ऊपर रहेगी.

श्रीलंका की टीम के लिए पिछले मैच में कप्तान चमारी अथापथु ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया है और हसिनी परेरा बल्ले से अच्छी फार्म में है. पाकिस्तान की ओर से सिदरा अमीन और फातिमा सना ने कुछ हद तक संघर्ष दिखाया, लेकिन बाकी खिलाड़ी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुईं. टीम को अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

दोनों टीमों की हालिया फॉर्म काफी खराब है. श्रीलंका की टीम ने लगातार चार मैच हारने के बाद पिछले मैच में जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम लगातार पांच मैच हार चुकी है. इस टूर्नामेट में पिछले मैच में श्रीलंका ने अपनी पहली जीत दर्ज की है जबकि पाकिस्तान की टीम को अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है. इस मैच में पाकिस्तान पहली जीत के इरादे से उतरेगी.

श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (SL W vs PAK W ODI Head To Head Record)

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 33 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने 22 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पाकिस्तान महिला की टीम को महज 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई हैं.

श्रीलंका महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म (SL W vs PAK W Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (SL W vs PAK W Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में श्रीलंका की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन पाकिस्तान की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.