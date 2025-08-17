Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? मैनचेस्टर में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals Women vs Northern Superchargers Women, 17th Match The Hundred 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 16वां मुकाबला आज यानी 17 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड की अगुवाई बेथ मूनी (Beth Mooney) कर रहीं हैं. जबकि, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की कमान होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) के कंधों पर हैं. दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. इस मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Why Asia Cup 2025 Played In T20 Format: इस बार टी20 फॉरमेट में क्यों खेला जा रहा है एशिया कप? क्या वर्ल्ड कप से हैं इस टूर्नामेंट का कनेक्शन; बस एक क्लिक पर जानें पूरी गणित

फिलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम इस सीजन में चार मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला दूसरे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला टीम अब तक इस सीजन में चार मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम को महज दो मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम आठ अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम का नेट रन रेट +0.114 है. आज के मुकाबले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MNR W vs NOS W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला के बीच अब तक कुल छह मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों को तीन-तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ अपनी चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला बनाम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स (MNR W vs NOS) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.