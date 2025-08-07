Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लीड्स में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

द हंड्रेड 2025(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Northern Superchargers Women vs Welsh Fire Women, The Hundred Womens Competition 2025 3rd Match: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महि के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले सीजन को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की अगुवाई होली आर्मिटेज (Hollie Armitage) कर रहीं हैं. जबकि, वेल्श फायर महिला की कमान टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पिछले सीज़न में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला एक उतार-चढ़ाव भरे सीज़न के बाद चौथे पायदान पर रही थी. दूसरी ओर, वेल्श फायर महिला एक प्रभावशाली सीज़न के बाद तालिका में टॉप पर रही. फ़ाइनल में सीधे एंट्री पाने के बावजूद, वेल्श फायर महिला की टीम लंदन स्पिरिट से आगे नहीं बढ़ सकी और चार विकेट से मैच हारकर उपविजेता रही.

पिच रिपोर्ट

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का तीसरा मुकाबला आज यानी सात अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा. विमेंस हंड्रेड के मौजूदा सीजन में हेडिंग्ले का मैदान रन बनाने के लिए आसान नहीं रहा है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. इस मैदान पर 130 से ज़्यादा रन का स्कोर भी अच्छा माना जा सकता है. दोनों टीमें पहली जीत के लिए खेलना चाहेंगी और विरोधी टीम को कड़ी टक्कर देंगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NS W vs WF W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम ने दो मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, वेल्श फायर महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. जबकि, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला.

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला (NS W vs WF W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेल्श फायर महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.