Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लंदन में ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के तीसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Oval Invincibles Women vs Trent Rockets Women, 23rd Match The Hundred Womens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 23वां मुकाबला आज यानी 21 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह छठा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की अगुवाई एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, ओवल इनविंसिबल्स महिला की कमान लॉरेन विनफील्ड-हिल (Lauren Winfield-Hill) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

फिलहाल ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम इस सीजन में पांच मुकाबले खेली हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम को महज दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ ओवल इनविंसिबल्स महिला पांचवें पायदान पर हैं. दूसरी ओर, ट्रेंट रॉकेट्स महिला अब तक इस सीजन में पांच मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, चार मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में छठवें नंबर पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम का नेट रन रेट -0.389 है. आज के मुकाबले ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ओवल इनविंसिबल्स महिला के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (TRT W vs OVI W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम ओवल इनविंसिबल्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम को चारों मुकाबलों में जीत मिली हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को अबतक जीत नसीब नहीं हुई हैं.आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ओवल इनविंसिबल्स महिला के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला (OVI W vs TRT W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ओवल इनविंसिबल्स महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.