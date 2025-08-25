Sachin Tendulkar On Arjun’s Engagement: सचिन तेंदुलकर ने Reddit AMA में की अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंदोक के साथ सगाई की पुष्टि, जानें मास्टर ब्लास्टर ने क्या कहा?

अर्जुन तेंदुलकर, सानिया चंडोक और सचिन तेंदुलकर

Sachin Tendulkar On Arjun’s Engagement: हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई सानिया चंदोक के साथ हुई है. सानिया चंदोक, मुंबई के व्यवसायी रवि घई की पोती हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अर्जुन और सानिया ने अपनी सगाई निजी तौर पर की. रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों पक्षों के करीबी मित्र और परिवार के लोग इस सगाई समारोह में मौजूद थे. यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और कई लोगों ने इस नए जोड़े को उनके जीवन के इस नए चरण के लिए शुभकामनाएं दीं. हालांकि, अभी तक इस बारे में दोनों पक्षों से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. कौन हैं सानिया चंदोक? जानिए अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर और बिजनेस टाइकून रवि घई की पोती के बारे में सबकुछ

हाल ही में Reddit पर हुए एक AMA सेशन के दौरान, अर्जुन के पिता सचिन तेंदुलकर ने इस सगाई की पुष्टि की. सचिन तेंदुलकर Reddit के ब्रांड एंबेसडर भी हैं, उन्होंने 25 अगस्त सोमवार को AMA सत्र आयोजित किया. इस दौरान एक यूजर ने उनसे पूछा, "क्या अर्जुन ने सच में सगाई की है?" इसके जवाब में सचिन ने कहा, "हां, उन्होंने की है और हम सभी उनके जीवन के इस नए चरण के लिए बहुत उत्साहित हैं." हालांकि सचिन ने सगाई का जिक्र किया, उन्होंने यह नहीं बताया कि अर्जुन की सगाई किसके साथ हुई है. अब तक सानिया चंदोक या उनके परिवार की ओर से भी इस सगाई की कोई पुष्टि नहीं की गई है.

जानें मास्टर ब्लास्टर ने क्या कहा?

जानिए कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक

अर्जुन तेंदुलकर और उनकी कथित मंगेतर सानिया चंदोक के बारे में हमें जो जानकारी है, उसके अनुसार सानिया चंदोक मुंबई के घई परिवार से आती हैं, जो शहर के सबसे प्रमुख व्यवसायी परिवारों में से एक है. इतने हाई-प्रोफाइल परिवार से होने के बावजूद, सानिया चंदोक ने हमेशा कम प्रोफ़ाइल बनाए रखी है और उन्होंने अपने करियर में खुद की पहचान बनाई है. वह एक पशु चिकित्सा तकनीशियन के रूप में काम कर रही हैं. वहीं अर्जुन तेंदुलकर, जैसा कि सभी जानते हैं, अपने पिता सचिन तेंदुलकर के नक्शेकदम पर चलते हुए क्रिकेटर बने और घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में इन दोनों की सगाई हुई है.