RR vs MI, TATA IPL 2025 50th Match Key Players To Watch Out: मुंबई इंडियंस को हराकर सीजन की चौथी जीत दर्ज करना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 Key Players: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. टूर्नामेंट का 50वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस (RR vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया हैं. संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 10 मैचों में महज तीन जीते हैं और सात हारे हैं. छह अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में आठवें पायदान पर है. मुंबई इंडियंस की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में फिलहाल तीसरे स्थान पर है. यह भी पढ़ें: RR vs MI, TATA IPL 2025 50th Match Toss Winner Prediction: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

अपने आखिरी मुकाबले में हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया था. उस मैच में सूर्यकुमार यादव और रयान रिकेलटन ने अर्धशतक लगाए थे. एक बार फिर टीम अपने इन प्रमुख बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. राजस्थान रॉयल्स को पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत मिली थी. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन करना चाहेंगे. टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार शतक लगाया था. वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी जोरदार पारी खेलना चाहेंगे.

इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने अबतक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को तीन में जीत हैं और सात मुकाबलों में शिकस्त मिली है. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम ने भी अबतक कुल 10 मैच खेले हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस की टीम ने 6 मैच जीते हैं और 4 में शिकस्त का सामना किया है. प्लेऑफ को देखते हुए ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RR vs MI Head To Head)

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं. अब तक दोनों टीमों के बीच मैचों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स को महज 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबला खेला गया था. दोनों मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किए थे.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

यशस्वी जायसवाल: राजस्थान रॉयल्स के घातक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पिछले 10 पारियों में 425 रन बना चुके हैं. इस दौरान यशस्वी जायसवाल 161.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को राजस्थान रॉयल्स के पाले में मोड़ सकते हैं.

रियान पराग: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और आक्रामक बल्लेबाज रियान पराग ने 345 रन बनाए हैं और उनकी 194.91 की स्ट्राइक रेट किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है. रियान पराग एक बार लय में आ गए, तो छक्कों की बारिश कर सकते हैं.

वानिंदु हसरंगा: राजस्थान रॉयल्स के स्टार गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. वानिंदु हसरंगा की सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

सूर्यकुमार यादव: मुंबई इंडियंस के घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने पिछले 10 पारियों में 381 रन बना चुके हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव 161.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. सूर्यकुमार यादव की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को मुंबई इंडियंस के पाले में मोड़ सकते हैं.

रोहित शर्मा: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोहित शर्मा अब तक 34 मैचों में कुल 896 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा को 1000 के आंकड़े को छूने के लिए सिर्फ 104 रनों की जरूरत है. रोहित शर्मा अगर मैदान में टिक गए तो एक ही मैच में इस आंकड़े को छू सकते हैं.

ट्रेंट बोल्ट: मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने पिछले नौ मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं. ट्रेंट बोल्ट की सटीक गेंदबाजी बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नितीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षाना, युद्धवीर सिंह चरक और संदीप शर्मा.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह.

नोट: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.