RR vs MI T20 Stats In TATA IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, TATA IPL 2025 Stats: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. टूर्नामेंट का 50वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस (RR vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया हैं. संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 10 मैचों में महज तीन जीते हैं और सात हारे हैं. छह अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में आठवें पायदान पर है. मुंबई इंडियंस की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के कंधों पर हैं. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में फिलहाल तीसरे स्थान पर है. यह भी पढ़ें: RR vs MI TATA IPL 2025 Live Streaming: आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगी कड़ी टक्कर, जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स ने अबतक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को तीन में जीत हैं और सात मुकाबलों में शिकस्त मिली है. वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम ने भी अबतक कुल 10 मैच खेले हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस की टीम ने 6 मैच जीते हैं और 4 में शिकस्त का सामना किया है. प्लेऑफ को देखते हुए ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है. ऐसे में आइए दोनों टीमों के एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RR vs MI Head To Head)

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अबतक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, अब तक दोनों टीमों के बीच मैचों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम ने 16 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, राजस्थान रॉयल्स को महज 14 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबला खेला गया था. दोनों मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किए थे.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

इस सीज़न में राजस्थान रॉयल्स के घातक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने पांच अर्द्धशतक बनाए हैं और 10 मैचों में 426 रन के साथ रॉयल्स के प्रमुख स्कोरर हैं. यशस्वी जयसवाल का मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड है. यशस्वी जयसवाल ने सात मैचों में 47.16 की औसत और 175.77 की स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए हैं. यशस्वी जयसवाल ने आईपीएल में अपने दोनों शतक मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगाए हैं, जिसमें पिछले साल जयपुर में उनके खिलाफ नाबाद 104 रन की पारी भी शामिल है. दूसरी ओर, जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे. मुंबई इंडियंस के खिलाफ जोफ्रा आर्चर छह मैचों में 13.66 की औसत और 6.83 की इकॉनमी से 12 विकेट लिए हैं.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

मुंबई इंडियंस के घातक सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 पारियों में 132.63 की स्ट्राइक रेट से 848 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन रहा है. रोहित शर्मा के अलावा सूर्यकुमार यादव ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 17 पारियों में 36.17 की औसत और 150.69 की स्ट्राइक रेट से 434 रन बनाए हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 102 रन रहा है. गेंदबाजी में अनुभवी जसप्रीत बुमराह ने 7.24 की इकॉनमी से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 15 मैच में 17 विकेट लिए हैं.

सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स ने अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में 60 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स ने 38 मैच में जीत और 22 मुकाबलों में उन्हें हार मिली है. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214 रन रहा है. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने इस मैदान पर अब तक 8 मुकाबले खेले हैं. इस बीच मुंबई इंडियंस को 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई इंडियंस महज दो मुकाबला जीत पाई है. इस मैदान पर मुंबई इंडियंस का सर्वोच्च स्कोर 179 रन का रहा है.

नोट: राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.