RR vs LSG, TATA IPL 2025 36th Match Toss Update And Live Scorecard: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants, 36th Match IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 36वां मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के टूर्नामेंट में ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक शानदार प्रदर्शन किया हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई संजू सैमसन (Sanju Samson) कर रहे हैं. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के कंधों पर हैं. आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चार मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने सात मैचों में से दो में जीत हासिल की है. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Rajasthan vs Lucknow, TATA IPL 2025 36th Match Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

No Sanju Samson for Rajasthan Royals as Lucknow Super Giants opt to bat first 🪙#IPL2025 #RRvLSG #RR #LSG pic.twitter.com/WtYiwMgofx — Circle of Cricket (@circleofcricket) April 19, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, शुभम दुबे, रियान पराग (कप्तान), नितीश राणा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे.

लखनऊ सुपर जायंट्स: एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), डेविड मिलर, अब्दुल समद, रवि बिश्नोई, शार्दुल ठाकुर, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, अवेश खान.

राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच का स्कोरकार्ड

आईपीएल इतिहास में सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने अबतक कुल 58 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम को 37 मैच में जीत और 21 मुकाबलों में हार मिली है. इस मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 214 रन रहा है. दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैदान पर अबतक केवल दो मैच खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स को एक मैच में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है. लखनऊ सुपर जायंट्स का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 173 रन का रहा है.