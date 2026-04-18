RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Satta Bazar Favorite Team: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 26th Match Satta Bazar Favorite Team: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है और टीम इस मुकाबले में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Live Streaming: आज गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की थी और टीम उसी लय को जारी रखना चाहेगी. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और टीम इस मैच में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (RCB vs DC Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. आंकड़ों के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी नजर आता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में अपनी मजबूत बल्लेबाजी के साथ उतरेगी. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट और रजत पाटीदार टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल, पथुम निसांका और डेविड मिलर अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव और टी नटराजन टीम के लिए महत्वपूर्ण होंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म (RCB vs DC Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार में हलचल तेज हो गई है. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है. टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते सट्टा बाजार में उसके भाव कम हैं. वहीं दिल्ली कैपिटल्स को अंडरडॉग माना जा रहा है, लेकिन टीम के पास मैच जीतने की क्षमता है. ऐसे में मुकाबला पूरी तरह खुला रहेगा.

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