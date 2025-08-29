Rohit Sharma Comeback: रोहित शर्मा की वापसी की तैयारी! बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट के बाद मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जगह

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rohit Sharma Comeback: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Indian National CricketTeam) के वनडे कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर लौटने की तैयारी में हैं. लगभग तीन महीने से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद रोहित 13 सितंबर से बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (National Cricket Academy) में फिटनेस टेस्ट देंगे. यह टेस्ट उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज़ से पहले बेहद अहम माना जा रहा है. रोहित ने आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, जबकि उनकी आखिरी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट उपस्थिति आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए रही. श्रीलंका ने ज़िम्बाब्वे को दिया 299 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, पथुम निसांका, जेनिथ लियानाज ने खेली ताबड़तोड़ पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित दो से तीन दिन बेंगलुरु में रहेंगे और इस दौरान वह कई मेडिकल व फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे. इसमें हाल ही में शामिल किया गया ब्रोंको टेस्ट भी शामिल है. साथ ही, वह प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगे ताकि लंबे ब्रेक के बाद लय हासिल कर सकें. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, चूंकि 11 से 15 सितंबर तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मुख्य मैदान पर दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा, रोहित अपने फिटनेस टेस्ट और अभ्यास सेशन उसी सुविधा के दूसरे मैदान पर करेंगे. इससे उन्हें बिना किसी बाधा के अपनी तैयारियों को धार देने का मौका मिलेगा.

मीडिया रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों भारत ए (India A) के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं. यह सीरीज़ 30 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेली जाएगी और दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अभ्यास का बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है.

38 वर्षीय रोहित शर्मा इन दिनों मुंबई में पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं. गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में रोहित और कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. दोनों पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं और अब पूरी तरह वनडे क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं.