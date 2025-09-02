Rohit Sharma Diet Plan For Weight Loss Leaked? वजन घटाने के लिए रोहित शर्मा का डाइट प्लान हुआ लीक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं चार्ट

Rohit Sharma Diet Plan For Weight Loss Leaked: पिछले कुछ समय से भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने फिटनेस को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. रोहित शर्मा के फिटनेस पर काफी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब कप्तान साहब ने अपनी फिटनेस साबित कर आलोचकों की बोलती बंद कर दी है. पिछले दिनों रोहित शर्मा बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए थे. अब रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा ने यो-यो और ब्रोंको टेस्ट पास कर लिया है. वहीं रोहित मुंबई लौट आए हैं. इस बीच रोहित शर्मा का वीडियो काफी वायरल हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा ने 30 दिनों में लगभग 20 किलों वजन कम किया हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. यह भी पढें: Fact Check: क्या श्रेयस अय्यर ने आउट होने के बाद बच्चे को बल्ले से मारने की कोशिश की? जानिए वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई

क्या वजन घटाने के लिए रोहित शर्मा का डाइट प्लान लीक हो गया है? रोहित शर्मा हाल के दिनों में तब चर्चा का विषय रहे हैं जब उनकी दुबली दिखने वाली तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं. 'हिटमैन', जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, ने सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल तस्वीरों में कुछ किलो वजन कम किया है और यह उन प्रशंसकों के लिए स्वागत योग्य खबर है जो उन्हें वापस एक्शन में देखने के इच्छुक हैं. इस साल की शुरुआत में टेस्ट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा को आखिरी बार आईपीएल 2025 में एक्शन में देखा गया था. रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच, एक असत्यापित चार्ट ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह वजन घटाने के लिए रोहित शर्मा का डाइट प्लान है.

फैन ने शेयर किया रोहित शर्मा का 'लीक डाइट प्लान':

एक अन्य यूजर ने रोहित शर्मा का 'डाइट प्लान' शेयर किया:

ऑनलाइन लीक होने का दावा करते हुए, असत्यापित चार्ट में रोहित शर्मा के लिए एक विस्तृत आहार योजना दिखाई गई, जिसमें पूरे दिन अलग-अलग समय पर उनका भोजन शामिल था. असत्यापित आहार चार्ट के अनुसार, रोहित शर्मा अपने दिन की शुरुआत सुबह 7:00 बजे छह भीगे हुए बादाम, अंकुरित सलाद और एक गिलास ताजा जूस के साथ करते हैं. नियमित अंतराल पर खाने के बाद रोहित शर्मा का दिन का खाना एक गिलास दूध और मिले-जुले मेवे के साथ खत्म होता है.

इसके शीर्ष पर, 'डाइट चार्ट' पर 'लीक' वॉटरमार्क है और प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ श्वेता भाटिया के हस्ताक्षर हैं, जिसका अर्थ है कि इसे कथित तौर पर उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था. श्वेता भाटिया पहले भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ काम कर चुकी हैं. चार्ट के साथ, जिम में कसरत करने वाले एक व्यक्ति की तस्वीर भी ऑनलाइन सामने आई है, जो रोहित शर्मा जैसा प्रतीत हो रहा है और वायरल हो गया है. हालाँकि, यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि 'लीक' और असत्यापित चार्ट वजन घटाने के लिए रोहित शर्मा की वास्तविक आहार योजना है. हालांकि श्वेता भाटिया के नाम का उल्लेख करने से चार्ट को गंभीरता से लिया जा सकता है, क्योंकि वह एक शीर्ष आहार विशेषज्ञ हैं, लेकिन गहन तथ्य जांच के बाद भी दावे अप्रमाणित हैं.

रोहित शर्मा का फिटनेस टेस्ट स्कोर

ऐसी भी खबरें आई हैं कि रोहित शर्मा, जिनका बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) सीओई (उत्कृष्टता केंद्र) में फिटनेस टेस्ट हुआ था, ने यो-यो टेस्ट में 19.4 अंक हासिल किए, यह दावा बाद में नवीनतम द्वारा तथ्य-जांच किया गया था. रोहित शर्मा, जो अब केवल एक ही प्रारूप खेलते हैं, जब भारत वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा तो वह विराट कोहली के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में जोरदार वापसी करना चाहेंगे.