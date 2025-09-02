Fact Check: क्या श्रेयस अय्यर ने आउट होने के बाद बच्चे को बल्ले से मारने की कोशिश की? जानिए वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई

Did Shreyas Iyer Try To Hit A Kid With His Bat: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने क्या आउट होने के बाद एक बच्चे को अपने बल्ले से मारने की कोशिश की क्योंकि वह वुवुजेला वाले बच्चे के शोर से परेशान थे? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक क्रिकेट मैच का क्लिप दिखाया गया जब एक बल्लेबाज आउट हो गया और एक बच्चा, संभवतः विकेट से खुश होकर, मैदान पर आया और खुशी से जश्न मनाया. लड़के ने वुवुजेला बजाया, जो खेल आयोजनों के दौरान प्रशंसकों द्वारा बजाया जाने वाला एक लंबा हॉर्न है, जो दक्षिण अफ्रीका में 2010 फीफा विश्व कप के दौरान प्रसिद्ध हुआ, जिसमें इन उपकरणों द्वारा किए गए अत्यधिक शोर के कारण विवाद पैदा हो गया और बाद में, फुटबॉल शासी निकाय द्वारा भविष्य की सभी प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित कर दिया गया. यह भी पढें: England vs South Africa, 1st ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वायरल वीडियो की बात करें तो, जब बल्लेबाज क्रीज से वापस आ रहा था तो लड़के को उसके चारों ओर घूमते हुए देखा गया और एक तरह से उसके चेहरे पर वुवुजेला बजाकर उसे ताना मारा. कुछ देर तक लड़के को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश करने के बाद, वह अपना आपा खो बैठा और उसने अपना बल्ला लड़के की ओर घुमाया, जिससे वह तुरंत वहा से भाग गया. जैसे ही इस घटना के वीडियो वायरल हुए, प्रशंसकों ने दावा किया कि यह श्रेयस अय्यर ही थे जो बल्लेबाज थे और उन्होंने ही अपना आपा खो दिया था. लेकिन क्यों? क्या सच में बल्लेबाज श्रेयस अय्यर थे? इस लेख में हम इस दावे पर एक नज़र डालेंगे.

फैन ने श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद अपने बल्ले से लड़के को मारने की कोशिश का गलत दावा किया:

View this post on Instagram A post shared by World of Cricket (@og.addict)

एक अन्य उपयोगकर्ता ने भी ऐसा ही गलत दावा किया है:

View this post on Instagram A post shared by IRFAN SK (@_ng_irfan_)

क्या श्रेयस अय्यर ने आउट होने के बाद बच्चे को बल्ले से मारने की कोशिश की? जानें पूरा सच

सच्चाई उससे कोसों दूर है जिसका दावा किया जा रहा है. वायरल वीडियो में अपना आपा खोने वाला बल्लेबाज श्रेयस अय्यर नहीं है. पहली नज़र में, यह बल्लेबाज टीम इंडिया और मुंबई के क्रिकेटर जैसा दिखता है, लेकिन जब इस वीडियो के साथ श्रेयस अय्यर कनेक्शन की बात आती है तो बस इतना ही. यह वायरल वीडियो कश्मीर के एक स्थानीय क्रिकेट मैच का है, जिसमें श्रेयस अय्यर नहीं थे. अगर श्रेयस अय्यर ने मैच या टूर्नामेंट में भाग लिया होता, तो या तो इसका विज्ञापन किया गया होता या स्थानीय मीडिया सहित किसी विश्वसनीय स्रोत ने इस पर रिपोर्ट की होती. हालांकि वीडियो असली है, लेकिन यह दावा कि विचाराधीन बल्लेबाज श्रेयस अय्यर है, पूरी तरह से गलत है. नीचे दिए गए मूल वीडियो पर एक नज़र डालें.

श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 में नहीं मिली जगह

एशिया कप 2025 के लिए भारत की टीम में नहीं चुने जाने के बाद श्रेयस अय्यर काफी चर्चा और बहस का विषय थे. दाएं हाथ के बल्लेबाज, जो सबसे छोटे प्रारूप, खासकर आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों से शानदार रहे हैं, को बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने बाहर कर दिया था और पूर्व क्रिकेटरों सहित कई लोग इस फैसले से हैरान थे. श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खिताबी जीत में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, के वापस आने की उम्मीद है जब भारत अक्टूबर 2025 में एकदिवसीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा.