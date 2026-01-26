RCB W vs MI W, WPL 2026 16th Match Live Streaming In India: कितने बजे शुरू होगा मुंबई इंडियंस बनाम आरसीबी के बीच महा मुकाबला? जानें कहां, कहां और कैसे लाइव देख सकेंगे मुकाबला

मुंबई इंडियंस महिला बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Women vs Mumbai Indians Women, 16th Match TATA Women's Premier League 2026 Live Streaming Details: टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का का 16वां मुकाबला आज यानी 26 जनवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी (BCA Stadium, Kotambi) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand 3rd T20I Match Scorecard: गुवाहाटी में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से दी पटखनी, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें IND बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड

मौजूदा सीजन में पिछली बार जब इन दोनों टीमों की टक्कर हुई थी तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी इनिंग की आखिरी गेंद पर 155 रनों का लक्ष्य हासिल करके मुंबई इंडियंस को तीन विकेट से धूल चटाई थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आरसीबी की टीम एक बार फिर ये कारनामा कर पाती है या नहीं. वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम आरसीबी को धूल चटाकर अपना हिसाब बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

अब तक कुछ ऐसा रहा है डब्ल्यूपीएल का सफर

महिला प्रीमियर लीग के अब तक तीन सीजन खेले जा चुके हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस ने दो बार खिताब अपने नाम किया है, जबकि एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी है. वहीं, हर सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी शानदार रही है और लगातार तीनों बार फाइनल तक पहुंचने में सफल रही है, हालांकि खिताब अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है.

दोनों टीमों के हेड टू हेड (MI W vs RCB W Head To Head Record)

महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कुल आठ मैच खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस ने चार मैच जीते हैं, जबकि चार मैच आरसीबी ने अपने नाम किए हैं. अब देखने वाली बात होगी कि नौवें मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. इस सीजन में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे.

RCB-W vs MI-W, WPL 2026: मैच से जुड़ी जानकारी

दिन - सोमवार, 26 जनवरी 2026

समय - 07:30 PM IST

वेन्यू - वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कोटांबी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम मुंबई इंडियंस महिला के बीच डब्ल्यूपीएल का 16वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

डब्ल्यूपीएल 2026 का 16वां मुकाबला आज यानी 25 जनवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला बनाम मुंबई इंडियंस महिला के बीच दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम, कोटाम्बी (BCA Stadium, Kotambi) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. जिसके टॉस के लिए दोनों कप्तान 7 बजे मैदान पर आएंगे.

कहां और कैसे देखें लाइव मैच? (Royal Challengers Bengaluru Women vs Mumbai Indians Women Live Streaming)

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे. वहीं, मोबाइल पर भी आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

इस बार भी डब्ल्यूपीएल में दो तरह के मैच होंगे. दोपहर के मुकाबले तीन बजे शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच 7 बजकर 30 मिनट पर खेले जाएंगे. एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबले के लिए वडोदरा को वेन्यू चुना गया है. वहीं डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाना है. इस बार टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला वीकेंड के बजाय वीक डे पर खेला जाएगा. पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 मैच खेले जाएंगे, जो फैंस को लगातार रोमांच और कड़ी प्रतिस्पर्धा का अनुभव देंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ट्रॉफी किस टीम के नाम होती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB-W vs MI-W 16th Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस महिला: संजीवन सजना, हेली मैथ्यूज, नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), निकोला कैरी, अमनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता, राहिला फिरदौस (विकेटकीपर), पूमन खेमनार, शबनीम इस्माइल, वैष्णवी शर्मा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला: ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौमती नायक, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नदीन डी क्लर्क, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, लॉरेन बेल, श्रेयंका पाटिल.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.