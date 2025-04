RCB vs PBKS, TATA IPL 2025 34th Match Toss Update And Live Scorecard: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings TATA IPL 2025 34th Match Toss Update And Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 34वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों ही टीमों का अब तक इस सीजन मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. दोनों ही टीम अभी प्वाइंट्स टेबल में 8-8 अंकों के साथ टॉप-4 में हैं. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. बारिश की वजह से 14-14 ओवर का मैच खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: RCB vs PBKS, TATA IPL 2025 34th Match Toss Delayed Due To Rain: बारिश के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के मुकाबले में टॉस में देरी, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए

पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

Punjab Kings have won the toss and decided to field vs Royal Challengers Bengaluru in the 14-over match

PBKS: Stoinis replaces the out-of-form Maxwell; Brar also comes in

RCB: Patidar says they have the same team

