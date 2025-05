RCB vs KKR, TATA IPL 2025 58th Match: चिन्नास्वामी में 10 साल के सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगी आरसीबी, कोलकाता के खिलाफ हासिल कर सकती हैं ये खास उपलब्धि

केकेआर बनाम आरसीबी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टाटा आईपीएल 2025 के बचे हुए मुकाबलों को दोबारा शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. नए शेड्यूल के तहत बाकी के मैच कल यानी 17 मई से खेले जाएंगे. भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan War) के बीच तनाव के कारण ब्लैकआउट की वजह से 8 मई को धर्मशाला (Dharmsala) में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (PBKS vs SC) का मैच बीच में ही रोक देना पड़ा था. बाकी के मैच भी स्थगित कर दिए गए थे, जिसके बाद नए शेड्यूल का इंतजार किया जा रहा था. अब बीसीसीआई ने जब नए शेड्यूल का ऐलान किया है. इस बीच दो डबल हेडर भी हैं.

बीसीसीआई ने मुकाबलों के लिए 6 वेन्यू चुने हैं. 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. आईपीएल के 18वें सीजन में कुल 17 मुकाबले बचे हैं. इस दौरान 13 लीग मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं बाकी बचे चार प्लेऑफ्स के मैच हैं. लीग के सभी मुकाबलों के लिए वेन्यू का ऐलान कर दिया गया है. वहीं प्लेऑफ्स किस मैदान में खेले जाएंगे. इसका ऐलान होना अभी बाकी हैं.

आईपीएल 2025 में बाकी बचे लीग मैच दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे. 17 मई को जब टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा, तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स एक-दूसरे के आमने सामने होंगी. दोनों टीमों का मुकाबला बेंगलुरु में होगा.रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपने होम ग्राउंड पर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का सामना करेगी.

इस मैच में आरसीबी की टीम के पास एक खास उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा. दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले 10 सालों से अपने होम ग्राउंड यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा नहीं पाई है. इस मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी मैच 2015 में जीता था.

हार के सिलसिले को खत्म करने के इरादे से उतरेगी आरसीबी

17 मई को खेले जाने वाले मुकाबले में आरसीबी की टीम कोलकाता को हरा देती है तो 10 सालों के बाद इस मैदान पर बेंगलुरु की यह कोलकाता के खिलाफ पहली जीत होगी. ऐसे में आरसीबी चिन्नास्वामी में कोलकाता के खिलाफ अपने 10 साल के हार के सूखे को खत्म करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

चिन्नास्वामी में कुछ ऐसा रहा हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन

चिन्नास्वामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इस मैदान पर कुल 12 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आठ मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को महज चार मैचों को जीत मिली है. अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है ये देखने लायक बात होगी.

आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था. इस मैच को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 विकेट से अपने नाम किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 174 रन बनाए थे, जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस लक्ष्य को महज 16.2 ओवर में ही हासिल कर लिया था. अब कोलकाता नाइट राइडर्स की नजरें आगामी मैच को जीतकर पिछले हार का बदला लेने पर होगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RCB vs KKR Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पड़ला भारी रहा हैं. केकेआर की टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, महज 15 मैच आरसीबी ने बाजी मारी है. वहीं, कोलकाता के ईडन गार्डेंस में दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले हुए हैं. इसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आठ मैच जीते हैं. वहीं, आरसीबी ने चार मैच अपने नाम किया है.