RCB vs CSK TATA IPL 2025 Preview: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings Indian Premier League (IPL) 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में अब समय आ गया है ‘साउदर्न डर्बी’ के दूसरे चरण का, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शनिवार की ब्लॉकबस्टर शाम को पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की मेज़बानी करेगी. इस सीज़न में चेन्नई उन दो टीमों में से एक बन चुकी है जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई हैं. वहीं दूसरी ओर, बेंगलुरु प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने से महज़ एक जीत दूर है और आईपीएल 2025 अंक तालिका में टॉप-2 में जगह बनाने की उसकी उम्मीदें भी मज़बूती पकड़ चुकी हैं. इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप पर साई सुदर्शन ने जमाया कब्ज़ा, तो प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

चेन्नई ने इस सीज़न में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर मिली हार के साथ ही अपना भाग्य तय कर लिया. वहीं, बेंगलुरु ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर अपना खाता मज़बूती से जमा लिया. अगर आरसीबी अगला मुकाबला जीत लेती है, तो वह फिर से अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाएगी. राजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम ने इस सीज़न में ‘साउदर्न डर्बी’ के पहले मुकाबले में संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स को करारी शिकस्त दी थी. अगर बेंगलुरु दूसरे चरण में भी चेन्नई को हराने में सफल रहती है, तो यह आईपीएल इतिहास में पहली बार होगा जब आरसीबी ने एक ही सीज़न में सीएसके को दो बार मात दी हो.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (RCB vs CSK Head-to-Head Record): चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब तक आईपीएल में 34 बार आमने-सामने आ चुके हैं. इस मुकाबले में चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है, जहां उन्होंने 21 बार जीत दर्ज की है जबकि बेंगलुरु को केवल 12 मुकाबलों में सफलता मिली है। एक मैच बिना नतीजे के समाप्त हुआ है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के प्रमुख खिलाड़ी(RCB vs CSK IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस रोमांचक मुकाबले में जिन खिलाड़ियों पर सबकी नजरें रहेंगी, उनमें रवींद्र जडेजा, राजत पाटीदार, नूर अहमद, विराट कोहली, जोश हेजलवुड, खलील अहमद शामिल हैं. ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से मैच की दिशा बदल सकते हैं और अपनी-अपनी टीमों के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

वे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान(RCB vs CSK Mini Battle): रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड इस सीज़न में अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में हैं और अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ भी बन चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज़ों को उनके खिलाफ संभलकर खेलने की ज़रूरत होगी. दूसरी ओर, सीएसके के लिए नूर अहमद और खलील अहमद बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं विराट कोहली, राजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाज़ों को इन गेंदबाज़ों का डटकर मुकाबला करना होगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 का 52वां मुकाबला 03 मई (शनिवार) को बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, RCB vs CSK मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, आयुष म्हात्रे, दीपक हुडा, सैम कुरेन, रवींद्र जड़ेजा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन, मथीशा पथिराना

इम्पैक्ट प्लेयर्स: खलील अहमद, अंशुल कंबोज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल

इम्पैक्ट प्लेयर्स: सुयश शर्मा, रसिख दार सलाम, मनोज भंडागे, जैकब बेथेल, स्वप्निल सिंह