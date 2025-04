HK vs NEP Quadrangular T20I Series 2025 Called Off Due To Rain: क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ मैच में बारिश बनी विलेन, हांगकांग बनाम नेपाल मुकाबला बेनतीजा समाप्त

Hong Kong National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team: हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 6ठा मुकाबला 12 अप्रैल(शनिवार) को मिशन रोड ग्राउंड, मोंग कोक में खेला गया. हांगकांग बनाम नेपाल खेला गया मुकाबला बारिश के चलते बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया. यह टूर्नामेंट का छठा मुकाबला था, लेकिन खराब मौसम ने रोमांचक मैच की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. टॉस नेपाल ने जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया था. यह भी पढ़ें: क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 में हांगकांग और नेपाल के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानिए कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

हांगकांग की शुरुआत संभली हुई रही, और टीम ने 9 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन बना लिए थे, तभी बारिश ने मैच में खलल डाल दिया. लगातार होती बारिश के कारण आगे का खेल संभव नहीं हो सका और अंपायर्स को मुकाबला रद्द घोषित करना पड़ा. हांगकांग की ओर से ज़ीशान अली ने सबसे अधिक 30 रन की उपयोगी पारी खेली. उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए. अनशुमन रथ ने भी तेज़ 17 रन बनाए, जबकि कप्तान निज़ाकत खान 16 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए.

हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच के स्कोरकार्ड

Match Result:

Hong Kong China 68/3 vs Nepal (RAIN WASHED)

Nepal reaches the final and plays against Kuwait for Trophy tomorrow at 11:15 AM. pic.twitter.com/HEjlzGShqG

— 977 Nepal (@977Nepal) April 12, 2025