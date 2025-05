Peshawar Zalmi vs Islamabad United, PSL 2025 22nd Match Toss Update And Live Scorecard: इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Peshawar Zalmi vs Islamabad United Pakistan Super League 2025 22nd Match Toss Update And Live Scorecard Update: पाकिस्तान सुपर लीग 2025 (Pakistan Super League) का 22वां मैच आज पेशावर जाल्मी बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पेशावर जाल्मी ने अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. पेशावर जाल्मी की टीम ने 6 मैच खेले हैं. जिसमें में 2 में जीत और 4 में हार का सामना किया है. पेशावर जाल्मी की टीम अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. ऐसे में आज वे बाबर आजम की अगुवाई में तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. यह मैच पेशावर जाल्मी को हर हाल में जीतना होगा. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Peshawar Zalmi vs Islamabad United PSL 2025 Live Streaming: आज पेशावर जाल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच टक्कर, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पेशावर जाल्मी: मिच ओवेन, सैम अयूब, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हुसैन तलत, मैक्स ब्रायंट, माज़ सदाकत, ल्यूक वुड, अल्ज़ारी जोसेफ, अहमद डेनियल, मोहम्मद अली.

🚨 Toss Update🚨

Islamabad United win the toss & elect to bat first against Peshawar Zalmi.

Few changes in both teams.

Let's get the game on.#HBLPSLX #PSL2025 #PSL10 #IUvsPZ pic.twitter.com/DxV8S7FRlp

