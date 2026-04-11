PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Preview: मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match Preview Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन अब तक खेले गए तीन मुकाबलों में दो में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा है. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार का सामना किया है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच महा-मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से 11 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां पंजाब किंग्स शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है. चलिए मुकाबले से जुड़ी सभी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड (PBKS vs SRH Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में भी सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकाबले में जीत दर्ज की थी.

पंजाब किंग्स की टीम इस समय शानदार लय में है. प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी संतुलित नजर आ रही है. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है, जबकि स्पिनर्स को भी बीच के ओवरों में सहायता मिलती है. पहली पारी का औसत स्कोर 180 रन के आसपास माना जाता है.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (PBKS vs SRH Key Players To Watch Out): प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे खिलाड़ी मैच का रुख पलट सकते हैं. इन खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PBKS vs SRH Mini Battle): युजवेंद्र चहल और हेनरिक क्लासेन के बीच की टक्कर बेहद रोमांचक हो सकती है. वहीं, प्रभसिमरन सिंह और हर्षल पटेल के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले का रुख तय कर सकती है.

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 17वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा (PBKS vs SRH 17th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं (PBKS vs SRH 17th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टाटा आईपीएल 2026 का यह मुकाबला भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा.

भारत में पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें (Where To Watch PBKS vs SRH 17th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs SRH 17th T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कॉनॉली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.