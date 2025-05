PBKS vs RCB, Qualifier 1 Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन, यहां देखें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के आकंड़ें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, Qualifier 1 TATA IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस सीजन में चार टीमों के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन के लीग मुकाबले समाप्त हो गए हैं. इस सीजन का पहला क्वालीफायर मुकाबला आज यानी 29 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पहले-पहले खिताब की तलाश में हैं. इस मैच से पहले आरसीबी के स्क्वॉड में कई नए खिलाड़ी जुड़ गए हैं, जो अभी तक टीम के साथ नहीं थे. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs RCB TATA IPL 2025: आज पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच में टूटने सकतें हैं ये रिकॉर्ड, डालें एक नजर

इस सीजन में पंजाब किंग्स के अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को नौ मैचों में जीत मिली हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 14 मुकाबलों में से 9 मैच जीते हैं और दोनों के 19-19 अंक हैं. लेकिन नेट रन रेट के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (0.301) पंजाब किंग्स (0.372) से मामूली अंतर से पीछे है. दोनों टीमों का प्रदर्शन इस सीजन में धमाकेदार रहा है. इस बीच दोनों टीमों का एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के आकंड़ें (RCB vs PBKS Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच अबतक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को 18 मैच में जीत नसीब हुई हैं. इस सीजन दोनों टीम की यह तीसरी भिड़ंत है. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मैच खेले गए हैं. पहला मुकाबला पंजाब किंग्स ने पांच विकेट से अपने नाम किया था. मैच बारिश के कारण 14-14 ओवर का हो गया था. दूसरे मुकाबले को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पंजाब किंग्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर

पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 13 पारियों में 30.23 की औसत और 124.37 की स्ट्राइक रेट से 393 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा है. श्रेयस अय्यर के अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 9 पारियों में 127.16 की स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाए हैं. ग्लेन मैक्सवेल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 43 रन रहा है. गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 7 पारियों में 37.50 की औसत के साथ 6 विकेट लेने में सफल रहे हैं.

पंजाब किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के घातक बल्लेबाज विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 32 पारियों में 133.77 की स्ट्राइक रेट से 1,030 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108 रन रहा है. विराट कोहली के अलावा आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 पारियों में 32.50 की औसत और 141.30 की स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाए हैं. पंजाब किंग्स के खिलाफ रजत पाटीदार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 55 रन रहा है. गेंदबाजी में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने 8.55 की इकॉनमी से पंजाब किंग्स के खिलाफ 21 मैच में 29 विकेट लिए हैं.

यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

बता दें कि आईपीएल इतिहास मेंमहाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने अबतक कुल नौ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को तीन मैच में जीत और छह मुकाबलों में हार मिली है. इस मैदान पर पंजाब किंग्स का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 219 रन रहा है. पंजाब किंग्स की ओर से प्रियांश आर्य इस मैदान पर शतक लगा चुके हैं. प्रियांश आर्य ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 104 रन की पारी खेली थी. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मैदान महज एक ही मुकाबला खेला है. इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उस मैच में 7 विकेट से जीत मिली थी. इस स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मैदान पर अपनी दूसरी जीत की तलाश में होगी.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.