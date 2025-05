Parvez Hossain Emon Milestone: UAE के खिलाफ पहले टी20 में पार्वेज हुसैन इमोन ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के लिए जड़ा सबसे तेज़ T20I शतक, देखें वीडियो

United Arab Emirates National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team: शारजाह में खेले गए यूएई बनाम बांग्लादेश पहले T20I मुकाबले में 22 वर्षीय पार्वेज हुसैन इमोन ने एक ऐतिहासिक पारी खेलते हुए अपने देश के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया. यह मुकाबला ना सिर्फ बांग्लादेश की 27 रन की जीत के लिए याद किया जाएगा, बल्कि पार्वेज के बल्ले से निकले तूफानी शतक के लिए भी क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में हमेशा बना रहेगा. महज अपना आठवां T20I मैच खेल रहे पार्वेज ने 53 गेंदों पर शतक जड़ते हुए बांग्लादेश के लिए सबसे तेज T20I सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस दौरान उन्होंने तमीम इकबाल द्वारा बनाए गए 60 गेंदों के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा. यह उनका पहला T20I शतक था. रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात को 27 रनों से रौंदा, हसन महमूद ने चटकाए 3 विकेट, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें UAE बनाम BAN मैच का स्कोरकार्ड

पार्वेज की इस धमाकेदार पारी में नौ छक्के शामिल थे, जो कि बांग्लादेश के किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा एक T20I पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड रिषाद हुसैन के नाम था, जिन्होंने आठ छक्के जड़े थे. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 191 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. पार्वेज की शतकीय पारी इस स्कोर का आधार बनी. इसके जवाब में मेज़बान यूएई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 164 रन ही बना सकी और 27 रनों से मुकाबला हार गई.

परवेज़ हुसैन इमोन ने रचा इतिहास

Parvez Hossain Emon hit 9 brilliant sixes, the most by a Bangladeshi batter in an innings, on his way to becoming only the second batter to score a T20I century for his country 🫡 #UAEvBAN pic.twitter.com/rPg2Dic8aR

A new chapter added to Sharjah classics 🙇‍♂️

𝐌𝐀𝐈𝐃𝐄𝐍 𝐓𝟐𝟎𝐈 💯 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐏𝐀𝐑𝐕𝐄𝐙 𝐇𝐎𝐒𝐒𝐀𝐈𝐍 𝐄𝐌𝐎𝐍

🚨 RECORDS

- FASTEST international 💯 by any 🇧🇩-batter (53 balls) ⚡

- He has hit 9️⃣* sixes in this innings, the highest by a 🇧🇩-batter in a T20I innings 🔥

This is CARNAGE. This is a STORM passing over… pic.twitter.com/XfzmRmlH6T

— Cricketangon (@cricketangon) May 17, 2025