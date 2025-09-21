PAK W vs SA W 3rd ODI 2025 Live Streaming: पाकिस्तान महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला तीसरा वनडे में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where to Watch Pakistan Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को 25 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. जिसमें टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 260 रन बोर्ड पर जड़ दिए. मैच के दौरान बारिश होने लगी, जिसकी वजह से यह मुकाबला 46 ओवरों का ही खेला गया. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच से पहले जानिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 46 ओवरों में तीन विकेट खोकर 292 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज तज़मीन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा नाबाद 171 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान तज़मीन ब्रिट्स ने 141 गेंदों पर 20 चौके और चार छक्के लगाए. तज़मीन ब्रिट्स के अलावा कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 100 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से डायना बेग ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. डायना बेग के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नसीब नहीं हुआ. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 293 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज पांच रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. पाकिस्तान की पूरी टीम 44.4 ओवर में महज 287 रन बनाकर सिमट गई. पाकिस्तान की तरफ से सिदरा अमीन ने सबसे ज्यादा 122 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान सिदरा अमीन ने 110 गेंदों पर 13 चौके लगाए. सिदरा अमीन के अलावा नतालिया परवेज़ ने 73 रन बटोरे.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 4:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस 03:30 PM को होगा.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे का भारत में टीवी पर कोई आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी लीनियर टीवी चैनल पर नहीं किया जाएगा.

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे 2025 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे 2025 का सीधा प्रसारण भारतीय दर्शकों के लिए Sports TV YouTube चैनल पर उपलब्ध होगा, क्रिकेट फैंस अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से दर्शकों को कहीं भी बैठकर मैच देखने की सुविधा मिलती है और वे अपनी पसंदीदा टीम का पल-पल का रोमांच बिना किसी रुकावट के अनुभव कर सकते हैं. अब दर्शकों को टीवी चैनल की बाध्यता नहीं है, वे डिजिटल माध्यम के जरिए मैच का मजा ले सकते हैं.