Pakistan Women vs South Africa Women, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के सामने रखा 313 रनों का टारगेट, तज़मिन ब्रिट्स ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

तज़मिन ब्रिट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफ़ी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे मुकाबलों को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. जबकि, पाकिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) कर रहें हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Oman 12th Match, Asia Cup 2025 Live Score Update: टीम इंडिया को लगा पहला बड़ा झटका, सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल हुए आउट

पहले वनडे में मेज़बान पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था. पहले मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का फैसला लिया और अच्छी शुरुआत की. मुनिबा अली (76) और सिद्रा अमीन (121) की शानदार पारियों की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोंगा खाका ने 2 विकेट और तु्मी सेखुखुने ने 1 विकेट लिया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने एकतरफा अंदाज़ में मैच जीत लिया. तज़मिन ब्रिट्स (101*) और मरिज़ान कैप (120*) ने नाबाद शतक लगाते हुए 216 रनों की अविजित साझेदारी की और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई. पाकिस्तान की टीम आज वापसी करना चाहेगी.

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

South Africa Women tour of Pakistan 2025 South Africa Women set Pakistan Women a target of 313 (revised target) South Africa Women: 292-3 (46 ov) Live Updates: https://t.co/iF6tv2wxR9 Watch Live: https://t.co/MUyYYCb2n4#PAKWvSAW | #BackOurGirls — PCB Live Scores (@TheRealPCB_Live) September 19, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 260 रन बोर्ड पर जड़ दिए. मैच के दौरान बारिश होने लगी, जिसकी वजह से यह मुकाबला 46 ओवरों का ही खेला गया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 46 ओवरों में तीन विकेट खोकर 292 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज तज़मीन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा नाबाद 171 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान तज़मीन ब्रिट्स ने 141 गेंदों पर 20 चौके और चार छक्के लगाए. तज़मीन ब्रिट्स के अलावा कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 100 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान की टीम को डायना बेग ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पाकिस्तान की ओर से डायना बेग ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. डायना बेग के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नसीब नहीं हुआ. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 313 रन बनाने हैं. पाकिस्तान की टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 292/3, 46 ओवर (तज़मिन ब्रिट्स नाबाद 171 रन, लौरा वोल्वार्ड्ट 100 रन, नादिन डी क्लार्क 0 रन, एनेरी डर्कसन 3 रन और क्लो ट्रायॉन नाबाद 1 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (डायना बेग 2 विकेट).

नोट: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.