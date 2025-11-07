WPL 2026 Retained Players List: दीप्ति शर्मा और लौरा वोल्वार्ड्ट रिलीज, विश्व कप का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं आया काम, यहां देखें रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची

विमेंस प्रीमियर लीग (Photo Credit: X/@wplt20)

WPL 2026 Retained Players List: महिला विश्व कप 2025 की समाप्ति के बाद विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. सभी 5 फ्रेंचाइजियों ने रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है. हैरानी वाली बात यह है कि महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और भारतीय टीम को अपने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन से विश्व चैंपियन बनाने वाली दीप्ति शर्मा को उनकी टीमों ने रिटेन नहीं किया है. दोनों को रिलीज कर दिया गया है.

दीप्ति शर्मा ने भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. कुल 9 मैचों की 7 पारियों में 215 रन और 22 विकेट लेने वाली दीप्ति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 58 रन बनाने के साथ ही 5 विकेट लिए थे. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया. इस यादगार प्रदर्शन के बाद भी उनकी डब्ल्यूपीएल फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्ज ने उन्हें रिटेन नहीं किया है. दीप्ति पिछले सीजन टीम की कप्तान थीं और 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थीं.

महिला विश्व कप 2025 में 9 मैचों में 571 रन बनाकर टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट को गुजरात जायंट्स ने रिटेन नहीं किया है. नियम के अनुसार कोई भी फ्रेंचाइजी सिर्फ 2 विदेशी खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती है. गुजरात ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर को रिटेन किया है.

दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार तीन बार टीम को फाइनल में पहुंचाने वाली कप्तान ऑस्ट्रेलियाई मेग लैनिंग को रिलीज कर दिया है. भारत की बड़ी खिलाड़ियों में शुमार हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स को उनकी टीमों ने रिटेन किया है. यूपी वॉरियर्ज ने सिर्फ श्वेता सहरावत को रिटेन किया है। नीलामी में टीम पूरी तरह से बदल जाएगी.

सभी पांच टीमों द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची:

मुंबई इंडियंस: नैट स्किवर ब्रंट (3.5 करोड़), हरमनप्रीत कौर (2.5 करोड़), हेली मैथ्यूज (1.75 करोड़), अमनजोत कौर (1 करोड़), जी. कमलिनी (50 लाख)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना (3.5 करोड़), ऋचा घोष (2.75 करोड़), एलिस पेरी (2 करोड़), श्रेयंका पाटिल (60 लाख)

दिल्ली कैपिटल्स: जेमिमा रोड्रिग्स (2.2 करोड़), शेफाली वर्मा (2.2 करोड़), एनाबेल सदरलैंड (2.2 करोड़), मारिजेन कैप (2.2 करोड़), निकी प्रसाद (50 लाख)

गुजरात जायंट्स: एश्ले गार्डनर (3.5 करोड़), बेथ मूनी (2.5 करोड़)

यूपी वॉरियर्ज: श्वेता सहरावत (50 लाख)

नियम के मुताबिक अधिकतम पांच खिलाड़ियों को ही रिटेन किया जा सकता था. नीलामी में आरसीबी 6.15 करोड़, मुंबई इंडियंस 5.75 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स 5.70 करोड़, गुजरात जियांट्स 9 करोड़ और यूपी वॉरियर्ज 14 करोड़ के साथ उतरेगी. डब्ल्यूपीएल 2026 के लिएनीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में होगी.