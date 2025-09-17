Pakistan vs UAE 10th Match, Asia Cup 2025 Live Streaming In India: संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 10th Match Live Streaming And Telecast Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम लगातार चर्चा में बनी हुई है. जो भी टीम इस मैच का विजेता होगा, वह सुपर फोर में आगे बढ़ेगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो मैच होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IND vs WI: भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में चंद्रपॉल की वापसी

इस टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में पाकिस्तान को टीम इंडिया से सात विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है. दो मैचों में से सिर्फ एक जीत के साथ, अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को यूएई को हर हार में हराना होगा. ओमान पर बड़ी जीत की बदौलत भले ही पाकिस्तान के पास नेट रन-रेट में बढ़त है, लेकिन वे एक और चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते. इस बीच, यूएई ने हाल ही में ओमान को हराया है और पाकिस्तान के खिलाफ जीत से वे सुपर फोर में पहुंचकर इतिहास रचने की उम्मीद करेंगे.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs PAK T20I Head To Head)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने तीनों मुकाबला अपने नाम किया हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

कब और कहां खेला जाएगा एशिया कप-2025 में पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच?

एशिया कप 2025 का 10वां मुकाबला आज पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan vs United Arab Emirates Match) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस 7:30 बजे होगा.

टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं पाकिस्तान और यूएई के बीच का मैच? (How And Where To Watch PAK vs UAE Match Live Telecast)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ये मुकाबला सोनी नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

किस ऐप पर ले सकते हैं पाकिस्तान और यूएई के मैच का लुत्फ? (How And Where To Watch PAK vs UAE Match Live Streaming)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लुत्फ सोनी लिव ऐप और फैन कोड पर ले सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs IRE 10th T20I Likely Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Likely Playing XI): अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, मुहम्मद जवादुल्लाह, जुनैद सिद्दीकी.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.