Pakistan vs Sri Lanka, 2nd ODI Match Toss Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका(Crtedit: X/Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd ODI Match Toss Winner Prediction: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 14 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रही वनडे सीरीज को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद रिशेड्यूल किया गया है. यह वही शहर है जहां इस समय श्रीलंकाई टीम ठहरी हुई है. इस दर्दनाक घटना के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई और श्रीलंका टीम के कुछ खिलाड़ियों ने घर लौटने की इच्छा जताई. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चरिथ असलंका (Charith Asalanka) कर रहे हैं.

पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने छह विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसे में अब यह दूसरा वनडे दोनों टीमों के लिए काफी जरूरी हो गया है. दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज करने की होगी. पाकिस्तान दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर अजेय 2-0 की बढ़त बनाना चाहेगी. पिछले मैच में जीत से पाकिस्तान का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा और वे घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेंगे. पाकिस्तान की नजरें इस सीरीज को जल्दी खत्म करने पर टिकी होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका के लिए यह मुकाबला किसी 'करो या मरो' से कम नहीं है. यदि श्रीलंका यह मैच हार जाते हैं, तो उनके हाथ से सीरीज फिसल जाएगा.

दोनों टीमों का वनडे सीरीज में अब तक का प्रदर्शन

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी में खेला गया था. जहां पाकिस्तान ने शानदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका को रोमांचक अंदाज में मात दी. जिसके बाद अब अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका वनडे हेड टू हेड (PAK vs SL ODI Head To Head)

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच 158 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 94 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 59 मैच में जीत मिली है. एक मैच दोनों टीमों के बीच टाई रहा हैं. चार मैचों का कोई परिणाम नहीं निकला.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 14 नवंबर को रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. रावलपिंडी की पिच सरफेस पूरी तरह से सपाट है और इस वजह से इसे बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है. यहां गेंद पड़ने के बाद अच्छी उछाल के साथ बल्लेबाज पर आती है और शॉट्स खेलना आसान है. गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिलती है. लेकिन यहां अक्सर ही हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका में कौन होगा टॉस का बॉस? (PAK vs SL Toss Winner Prediction)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 158 मैच में पाकिस्तान ने 81 टॉस जीते हैं जबकि श्रीलंका ने महज 77 बार टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL 2nd ODI Probable Playing XI)

पाकिस्तान: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, नसीम शाह.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.