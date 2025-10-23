Pakistan vs South Africa, 2nd Test Match Day 4 Scorecard: दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त; यहां देखें PAK बनाम SA मैच का हाइलाइट्स

South Africa(Credit: X/@ProteasMenCSA)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Day 4 Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा और आखिरी मुकाबला 20 अक्टूबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला गया. दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त की. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Australia, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: एडिलेड में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 265 रनों का लक्ष्य, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराते हुए 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है. रावलपिंडी टेस्ट में जीत के लिए मिले 68 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. पाकिस्तान की दूसरी पारी महज 138 रन पर समाप्त हो गई थी. ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

दूसरे टेस्ट मैच का हाल

पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 333 रन बनाए थे. पाकिस्तान की टीम से शान मसूद, सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक ने अर्धशतकीय पारियां खेली. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सेनुरन मुथुसामी (89) और कगिसो रबाडा (71) की शानदार पारियों के दम पर 404 रन बना दिए. पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई. साइमन हार्मर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए. आसिफ अफरीदी ने भी पहली पारी में 6 विकेट लिए थे.

पहली पारी में पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों ने जड़ा अर्धशतक

पाकिस्तान की पहली पारी में अब्दुल्ला ने 146 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए. अब्दुल्ला के बल्ले से 4 चौके निकले. ये अब्दुल्ला के टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक रहा. मसूद ने 176 गेंदों का सामना किया और 87 रन बनाए. मसूद के बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले. ये उनके टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक रहा. शकील ने 147 गेंदों का सामना किया और 66 रन बनाए. ये शकील के टेस्ट करियर का 10वां अर्धशतक रहा.

शानदार रही केशव महाराज की गेंदबाजी

केशव महाराज ने पाकिस्तान को 167 रन के कुल स्कोर पर बाबर आजम (16) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था. उसके बाद केशव महाराज ने शान मसूद (66), आघा सलमान (45), सऊद शकील (66), शाहीन अफरीदी (0), शज्जाद खान (5) और आसिफ अफरीदी (4) को भी अपना शिकार बनाया.

केशव महाराज ने टेस्ट में चौथी बार लिए पारी में 7 विकेट

यह चौथा मौका था जब केशव महाराज ने टेस्ट पारी में 7 विकेट लिए हैं. केशव महाराज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 9/129 का था, जो टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. केशव महाराज ने टेस्ट मैचों में सबसे जयादा बार 7 से अधिक विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के मामले में पूर्व स्पिनर जोसेफ टेफील्ड की बराबरी की है. किसी अन्य प्रोटियाज गेंदबाज ने 3 बार भी ऐसा नहीं किया.

डेब्यू टेस्ट में आसिफ अफरीदी ने झटका 5 विकेट हॉल

आसिफ अफरीदी ने तीसरे दिन के पहले सेशन में 5 विकेट हॉल पूरे किए. आसिफ अफरीदीने साइमन हार्मर (2) के रूप में अपना 5वां शिकार किया. इससे पहले आसिफ अफरीदी ने काइल वेरेयने (10), डेवाल्ड ब्रेविस (0), टोनी डी जोरजी (55) और ट्रिस्टन स्टब्स (76) को पवेलियन भेजा था. रबाडा (71) के रूप में उन्होंने छठा विकेट लिया. आसिफ अफरीदी ने 34.3 ओवर गेंदबाजी की और 6 मेडन के साथ 79 रन खर्च करते हुए 6 विकेट चटकाए. इस दौरान आसिफ अफरीदी की इकॉनमी 2.30 की रही.

साइमन हार्मर की घातक गेंदबाजी पर एक नजर

साइमन हार्मर ने दूसरी पारी में 20 ओवर गेंदबाजीकी और 5 मेडन ओवर के साथ 50 रन देकर 6 विकेट चटकाए. साइमन हार्मर की इकॉनमी रेट सिर्फ 2.50 की रही. ये साइमन हार्मर के टेस्ट करियर का पहला 5 विकेट हॉल रहा. साइमन हार्मर ने अब तक 12 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 20 पारियों में 26 की औसत से 52 विकेट लेने में सफल रहे हैं. साइमन हार्मर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/50 का रहा है.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.