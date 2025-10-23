India vs Australia, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: एडिलेड में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 265 रनों का लक्ष्य, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल स्टेडियम (Adelaide Oval Stadium) में खेला जा रहा हैं. सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को सात विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब सीरीज में टीम इंडिया वापसी करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs West Indies, 3rd ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard: ढाका में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मेराज़ ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया पहला वनडे हारकर तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे है. अब टीम इंडिया के लिए दूसरा मुकाबला करो या मरो वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा की पिछले मैच में कई महीनों बाद वापसी हुई, लेकिन पहले मुकाबले में दोनों जल्द पवेलियन लौट गए. पहले मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने निराश किया था और अब टीम दूसरे मैच में अनुभवी खिलाड़ियों से रनों की उम्मीद करेगी.

टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने पिछले 10 मैचों में 51.44 की औसत से 463 रन बनाए हैं. शुभमन गिल के अलावा श्रेयस अय्यर ने पिछले 10 मैचों में 44.03 की औसत से 443 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने पिछले 10 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने पिछले आठ मैचों में 43.57 की औसत से 305 रन बनाए हैं. इसी तरह गेंदबाजी में एडम जैम्पा ने पिछले नौ मैच में 12 विकेट अपने नाम किए हैं.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Cricket Team vs Indian National Cricket Team Match Scorecard)

INDIA vs AUSTRALIA | 2nd ODI LIVE India finish on 264-9 in 50 overs! Harshit Rana remains unbeaten on 24 off 18 FOLLOW LIVE: https://t.co/Mj0H2bFg7X#INDvAUS #INDvsAUS — TOI Sports (@toisports) October 23, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 17 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 135 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 264 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 73 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 97 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के लगाए. रोहित शर्मा के अलावा श्रेयस अय्यर ने 61 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जेवियर बार्टलेट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम ज़म्पा ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. एडम ज़म्पा के अलावा जेवियर बार्टलेट ने तीन विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 265 रन बनाने हैं. टीम इंडिया यह मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 264/9, 50 ओवर (रोहित शर्मा 73 रन, शुभमन गिल 9 रन, विराट कोहली 0 रन, श्रेयस अय्यर 61 रन, अक्षर पटेल 44 रन, केएल राहुल 11 रन, वाशिंगटन सुंदर 12 रन, नितीश कुमार रेड्डी 8 रन, हर्षित राणा नाबाद 24 रन, अर्शदीप सिंह 13 रन और मोहम्मद सिराज नाबाद 0 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (जेवियर बार्टलेट 3 विकेट, मिशेल स्टार्क 2 विकेट और एडम ज़म्पा 4 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.