Pakistan vs South Africa, 2nd Test Match Day 3 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 404 रनों पर सिमटी, सेनुरान मुथुसामी और कगिसो रबाडा ने खेली धमक़ेदारी पारी; यहां देखें PAK बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

South Africa(Credit: X/@ProteasMenCSA)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Day 3 Scorecard Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा और आखिरी मुकाबला 20 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ओवर में विकेट खोकर रन बना लिए थे. आज यानी 22 अक्टूबर को तीसरे दिन का खेल जारी हैं. पहले टेस्ट में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 93 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia Women vs England Women, 20th Match Live Toss And Scorecard: इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ताहलिया मैकग्राथ ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 333 रन बनाए थे. जवाब में तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 119.3 ओवर में 404 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की टीम से ट्रिस्टन स्टब्स (76) और टोनी डी जोरजी (55) ने अर्धशतक लगाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 71 रनों की बढ़त हासिल कर ली हैं. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा ने भी 71 रनों की धमाकेदार पारी खेली.

Senuran Muthusamy was left stranded on 89* #PAKvSA pic.twitter.com/bh5EgXmEj7 — SA Cricket magazine (@SACricketmag) October 22, 2025

पहले सेशन के दौरान सिमटी पाकिस्तानी टीम

पहले दिन के स्कोर 259/5 से आगे खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम को छठा झटका सलमान आघा के रूप में लगा. सलमान आघा के आउट होने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम के विकेटों का पतझड़ सा लग गया और पूरी टीम पहले सेशन के दौरान ही सिमट गई. पहले दिन 42 रन के स्कोर पर नाबाद रहने वाले सऊद शकील 66 रन बनाकर आउट हुए. दक्षिण अफ्रीका से केशव महाराज ने 7 विकेट लिए.

शानदार रही केशव महाराज की गेंदबाजी

केशव महाराज ने पाकिस्तान को 167 रन के कुल स्कोर पर बाबर आजम (16) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था. उसके बाद केशव महाराज ने शान मसूद (66), आघा सलमान (45), सऊद शकील (66), शाहीन अफरीदी (0), शज्जाद खान (5) और आसिफ अफरीदी (4) को भी अपना शिकार बनाया.

केशव महाराज ने टेस्ट में चौथी बार लिए पारी में 7 विकेट

यह चौथा मौका था जब केशव महाराज ने टेस्ट पारी में 7 विकेट लिए हैं. केशव महाराज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 9/129 का था, जो टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. केशव महाराज ने टेस्ट मैचों में सबसे जयादा बार 7 से अधिक विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के मामले में पूर्व स्पिनर जोसेफ टेफील्ड की बराबरी की है. किसी अन्य प्रोटियाज गेंदबाज ने 3 बार भी ऐसा नहीं किया.

ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की पारी

दक्षिण अफ्रीका को रयान रिकेल्टन (14) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद कप्तान एडेन मार्करम (32) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जोरजी ने अर्धशतक जड़ा. मैच की समाप्ति से कुछ समय पहले टोनी डी जोरजी 55 रन बनाकर आउट हुए. वहीं अगले बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस अपना खाता भी नहीं खोल सके.

ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डी जोरजी, सेनुरान मुथुसामी और कगिसो रबाडा ने लगाए अर्धशतक

ट्रिस्टन स्टब्स ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया. यह पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से निकलने वाली पहली 50+ रन की पारी रही. दूसरी तरफ टोनी डी जोरजी ने अपने टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया. टोनी डी जोरजी 93 गेंदों का सामना करने के बाद 55 रन बनाकर आउट हुए. अपनी इस पारी में टोनी डी जोरजी ने एक चौका और दो छक्के लगाए. इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की. इन दोनों के अलावा सेनुरान मुथुसामी और कगिसो रबाडा ने अपना अर्धशतक पूरा किया.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.