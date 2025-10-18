NZ-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 No Result: बारिश के चलते पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड मैच रद्द, दक्षिण अफ्रीका ने मारी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंट्री, भारत का बिगड़ सकता हैं खेल

न्यूजीलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप( ICC Womens World Cup) 2025 का 19वां मुकाबला 18 अक्टूबर(शनिवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला गया. कोलंबो में खेले गए ICC महिला विश्व कप 2025 के 19वें मैच में पाकिस्तान महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच खेला जा रहा मुकाबला बारिश के कारण धुल गया. इस मैच को सबसे पहले 12.2 ओवर पर बारिश के कारण रोका गया, जिसके बाद खेल फिर से शुरू हुआ. कोलंबो में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान महिला विश्व कप मुकाबले में बारिश ने डाला बाधा, दूबारा शूरू होने की असार कम

हालांकि, 25 ओवर के बाद बारिश ने एक बार फिर खेल को बाधित किया और अंततः मैच रद्द कर दिया गया. उस समय पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 92 रन बनाए थे. इस परिणाम के बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला, जिससे दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. दक्षिण अफ्रीका अब ऑस्ट्रेलिया के बाद इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे दूसरी टीम बन गई है.

पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी में मुनीबा अली ने 26 गेंदों पर 22 रन बनाए जबकि आलिया रियाज 28 रन बनाकर नाबाद रही. गेंदबाजी में लीया ताहुहू ने दो विकेट लिए, जेस केर, अमेलिया केर और ईडन कार्सन ने भी अपना असर दिखाया. न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया था, जो सही साबित हुआ क्योंकि मैच के दौरान पाकिस्तान लगातार विकेट गंवा रही थी. हालांकि बारिश ने मैच को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया. इस मैच के नतीजे से दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने में मदद मिली है, जहां वे ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेंगी. टूर्नामेंट में अब बाकी बची टीमों के लिए अगले मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं.

यह बारिश प्रभावित मैच भारतीय समयानुसार 13:20 पर शुरू हुआ था, लेकिन बारिश ने खेल के रोमांच को बाधित कर दिया. इससे पहले भी मैच के कई हिस्सों में बारिश ने खेल की रफ्तार धीमी कर दी थी. इस प्रकार का मौसम आने वाले मैचों पर भी प्रभाव डाल सकता है, जो टूर्नामेंट के आगे के चरणों को प्रभावित कर सकता है. इस मुकाबले में दोनों टीमों ने दर्शाया कि वे विश्व कप के स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, लेकिन मौसम ने इस मुकाबले को अधूरा छोड़ दिया. अब टूर्नामेंट का ध्यान अगले मैचों और सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों पर केंद्रित होगा.